Dan importantes detalles de los operativos para la peregrinación a Punta Corral

Ariel Mamani director de la Coordinación de Emergencias detalló cómo será el despliegue a Punta Corral, por lo que brindo recomendaciones y otras cuestiones que hacen su organización.

El director de la Coordinación de Emergencias de la provincia de Jujuy, Ariel Mamani, brindó detalles sobre el operativo integral que se desplegará para acompañar a los miles de peregrinos que participarán de la tradicional peregrinación a la Virgen de Punta Corral, una de las manifestaciones religiosas más convocantes.

Mamani explicó que el operativo se organiza de manera conjunta entre distintos organismos del Estado provincial, fuerzas de Seguridad, equipos de Salud, municipios y representantes de las comunidades de la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad y la asistencia de los fieles durante todo el recorrido.

En ese sentido, indicó que participan activamente el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia, el cuerpo de Bomberos, grupos especiales, comisarías de las distintas unidades regionales, además del área de Defensa Civil que tiene a su cargo la coordinación general de las acciones.

También forman parte del operativo los Bomberos Voluntarios, el Ministerio de Salud a través del SAME, encabezado por el doctor Pablo Jure, y el Ministerio de Desarrollo Humano, que colabora con la provisión de insumos y asistencia para los equipos de respuesta que estarán desplegados en el territorio.

Destacó además la participación de las comunidades locales, las autoridades municipales, la comisión de devotos y los grupos de sikuris, quienes también forman parte de la organización de esta importante manifestación religiosa que cada año convoca a miles de peregrinos de distintos puntos de Jujuy.

Durante las reuniones de planificación, representantes de las comunidades informaron sobre el estado de los caminos y algunos daños registrados en los senderos que conducen al santuario de Punta Corral, situación que motivó el inicio de trabajos de acondicionamiento en distintos tramos del recorrido.

Según explicó Mamani, actualmente se realizan tareas de habilitación y mantenimiento del camino desde el primer Calvario hasta el segundo Calvario, además de la senda que continúa hasta el santuario ubicado en Punta Corral.

Estos trabajos se desarrollan con la participación de equipos técnicos y operativos que avanzan progresivamente en la recuperación del trayecto utilizado por los peregrinos.

En materia sanitaria, el Ministerio de Salud confirmó la instalación de un hospital de campaña que será montado con equipamiento aportado por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA). Este dispositivo contará con infraestructura para brindar atención médica integral, incluyendo laboratorio, realización de estudios y asistencia ante emergencias.

El hospital de campaña se instalará en un sector distinto al utilizado el año pasado, específicamente cruzando las vías del tren, en un espacio cercano al área donde se ubican tradicionalmente los equipos de respuesta.

En ese mismo sector también se instalará el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde se coordinarán las acciones de todos los organismos que participarán del operativo. Allí se centralizará la información y se evaluará permanentemente la situación durante el desarrollo de la peregrinación.

Mamani explicó que el objetivo principal del operativo es brindar cobertura sanitaria, asistencia y seguridad a los peregrinos, priorizando el cuidado de la salud y el acompañamiento durante el ascenso al santuario.

En cuanto a las condiciones climáticas, el funcionario señaló que el operativo también contempla la posibilidad de lluvias y tormentas, teniendo en cuenta los pronósticos extendidos del Servicio Meteorológico Nacional que indican precipitaciones frecuentes durante las próximas semanas.

Por ese motivo, el Centro de Operaciones de Emergencia permitirá evaluar permanentemente la situación meteorológica y tomar decisiones en tiempo real si las condiciones climáticas lo requieren.

Además recordó que en años anteriores ya se registraron situaciones climáticas similares durante la peregrinación, por lo que los protocolos de actuación ya contemplan este tipo de escenarios.

Respecto al despliegue territorial, Mamani explicó que se instalarán distintos puestos operativos en los principales puntos del recorrido tradicional hacia Punta Corral. En el caso del trayecto que pasa por Tumbaya, se prevé la presencia de equipos en el primer Calvario, el el segundo Calvario y en la zona del santuario.

También se organizarán operativos en el trayecto alternativo por Tunalito, que presenta características particulares debido a que gran parte del recorrido se realiza por senderos de montaña.

En ambos casos, los equipos trabajarán de manera coordinada con la Policía de la Provincia, el SAME, Bomberos, los municipios y organismos provinciales que brindan apoyo logístico.

El intendente de Purmamarca, Humberto López, participó de las reuniones organizativas ya que el municipio tiene participación directa en parte del operativo, especialmente en lo relacionado con la logística y la instalación de puestos de asistencia.

Asimismo, la empresa EJESA colabora con la provisión de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los puestos operativos y la infraestructura instalada en la zona.

En cuanto al personal afectado al operativo, Mamani explicó que se estima una participación similar a la del año pasado. En el caso de la Policía de la Provincia, se prevé el despliegue de aproximadamente 300 efectivos pertenecientes a las unidades regionales de la zona y al Departamento de Operaciones Policiales.

También participarán brigadas de respuesta especializadas, personal de comunicaciones, equipos de rescate y personal de limpieza que trabajará en la preservación ambiental del lugar.

En ese sentido, el área de GIRSU también participa en el operativo a través de campañas de concientización dirigidas principalmente a los grupos de sikuris y peregrinos, promoviendo el cuidado del ambiente y el correcto manejo de los residuos durante la peregrinación.

Mamani destacó la importancia de que los fieles colaboren con el cuidado del lugar, llevando consigo los residuos generados durante el ascenso para evitar la contaminación de la zona.

Por último, el funcionario brindó una serie de recomendaciones para los peregrinos que participarán de la caminata hacia el santuario.

Entre las principales sugerencias, indicó que los fieles deben llevar su propia provisión de agua para hidratarse durante el recorrido, ya que este año no se contará con pastillas potabilizadoras de agua debido a la falta de disponibilidad en el mercado.

También recomendó que las personas evalúen su estado de salud antes de realizar el ascenso, teniendo en cuenta que se trata de un recorrido exigente en altura y que puede resultar complejo para quienes tienen esta clase de problemas.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa de abrigo adecuada, calzado apropiado para caminar en senderos de montaña y prever protección contra la lluvia ante la posibilidad de precipitaciones.

Otra de las recomendaciones importantes es evitar llevar animales durante la peregrinación, ya que esto puede generar dificultades en los senderos y poner en riesgo a otros peregrinos.

Finalmente, Mamani informó que en los próximos días se realizará una nueva reunión de coordinación entre todos los organismos involucrados, donde se terminarán de definir los detalles finales del operativo que acompañará a los fieles durante la tradicional peregrinación a la Virgen de Punta Corral.