Kiev admitió que Irán estuvo a punto de atacar Ucrania en las últimas horas

Ese incidente bélico se evitó a través de las negociaciones diplomáticas, tras las enérgicas protestas de Teherán.
Mohsén Rezaí, asesor militar del líder supremo Alí Jameneí, afirmó que Irán estaba dispuesto a atacar tres objetivos en Ucrania, pero canceló los planes tras supuestamente recibir una “disculpa” de Kiev, según coincidieron diferentes medios internacionales y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.
Rezaí formuló declaraciones en una entrevista con la televisión estatal iraní, lo que repercutió con fuerza en medios de Rusia y Ucrania.
Según él, las fuerzas armadas iraníes habían finalizado los preparativos para los ataques antes de que se cancelara la operación.
La razón de los preparativos bélicos
Irán acusó a Ucrania de atacar un buque mercante iraní en el mar Caspio, alegando que un marinero murió y otro resultó herido.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había declarado anteriormente que las fuerzas ucranianas habían atacado un buque de guerra y otras embarcaciones que transportaban cargamento militar desde Irán en el mar Caspio.
Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, llamó a su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para lo que describió como una “conversación franca”.
Según Sybiha, Araghchi expresó durante la llamada que Kiev debería compensar a Teherán por los daños que causó el ataque.
Agencia NA