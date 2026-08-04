Drogas, presunta agresión y detención: El polémico caso que envuelve a Facundo Moyano

En principio quedaría alojado en la comisaría 13 A a la espera de las diligencias que disponga el fiscal Julián Pistone.

El fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Facundo Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género, contra la influencer Candela Arizaga, de 23 años.

En principio quedaría alojado en la comisaría 13A, aunque podría ser trasladado en las próximas horas, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se supo además que el abogado Miguel Molina será el defensor del hijo del sindicalista, Hugo Moyano. «Está yendo a la comisaría con su socio, Alfredo Gascón», informaron a NA.

Molina es conocido del actual detenido debido a que, por ejemplo, tramitó el divorcio con Eva Bargiela en 2025.

Se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima como medidas de prueba de rigor para esclarecer lo sucedido.

Arizaga acusó en primera instancia a Moyano de haberla agredido, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, donde prestó declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.

Agencia NA