Julio Chiarini: “Tenemos un muy buen plantel para pelear hasta el final”

Con el mercado de pases en marcha en la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se mantiene expectante de todo movimiento vinculado con este proceso.

El Cuerpo Técnico y dirigentes confían en las capacidades de cada uno de los integrantes de su plantel actual, confiando en que no migrarán jugadores.

En este marco, el mánager deportivo del “Lobo”, Julio Chiarini, expresó su satisfacción por “los resultados positivos” del primer semestre del año, destacando que “mantuvimos la base del plantel de la temporada anterior y los jugadores que llegaron se acomodaron rápido”, sumado que “terminamos punteros la primera fase del torneo”.

Anticipó que “ahora se viene la parte difícil”, por lo que “esperamos estar a la altura del desafío”, ya que “vamos por buen camino”.

Con respecto al movimiento del mercado de pases, enfatizó que “la idea es seguir con este equipo y no incorporar”, en la medida que “no se vayan jugadores”, argumentando que “estamos convencidos de que contamos con un muy buen plantel para pelear hasta el final”.

“Diariamente hablo con el técnico Hernán Pellerano y coincidimos en que tenemos un gran plantel”, señaló y sostuvo que “contamos con 2 o 3 jugadores por puesto, algo que permite probar variantes, porque los que tienen que ingresar se desempeñan de la mejor manera”.

Asimismo, destacó que “los refuerzos ya se encuentran dentro del plantel”, en referencia a las figuras de Joaquín Varela y Franco Camargo, quienes “se recuperaron de sus respectivas lesiones y consideramos que son importantes para nosotros”.

Sobre posibles salidas, puntualizó que “no hay ofertas concretas por ningún jugador y nadie planteó su intención de irse”, para luego agregar que “todos están contentos de estar en Jujuy, saben que hay herramientas para pelear el torneo y están convencidos con la idea del técnico”.

No obstante, dijo que no se descarta la posibilidad de “hacer un recorte”, ya que, como los demás clubes, “estamos viviendo una situación financiera compleja. Estamos al día con los demás trabajadores de la Institución y no queremos cargarnos en el tema económico”, explicó Chiarini.

“Estamos felices con lo que tenemos y no tenemos dudas de que vamos a dejar todo para lograr el objetivo que nos propusimos”, concluyó.