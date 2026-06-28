El municipio de San Salvador de Jujuy pavimentó la calle Burela

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy ejecutó con fondos propios la pavimentación de calle Burela y Alferes Sobral, una obra que fortalece la conexión entre la avenida Vespucio y el barrio Favaloro. La intervención se suma a las once cuadras ya pavimentadas en el sector, muchas de ellas concretadas mediante el programa de obra mixta junto a los vecinos, consolidando la infraestructura vial y mejorando la circulación, el transporte urbano y la calidad de vida de la comunidad.

En este marco, el intendente Raúl “Chuli” Jorge recorrió la obra y destacó el impacto que generan este tipo de intervenciones cuando existe un compromiso compartido entre el municipio y la comunidad. “Verificamos que cuando hay esfuerzo compartido se pueden lograr transformaciones extraordinarias. El barrio Favaloro es un ejemplo en toda la ciudad del compromiso de sus vecinos y del trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que estas obras representan una inversión que trasciende la mejora de la infraestructura urbana. “Estas intervenciones revalorizan las propiedades, mejoran la calidad del barrio y permiten complementar los circuitos del transporte urbano en todo el sector de Malvinas. Estamos muy contentos con este verdadero ejemplo que nos brindan vecinos solidarios y comprometidos”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, arquitecto Aldo Montiel, explicó que la pavimentación de calle Burela da continuidad al proceso de urbanización impulsado en conjunto con los vecinos mediante el programa de obra mixta.

“Estamos trabajando en la conexión de toda la zona de la avenida Vespucio con el barrio Favaloro. Es un barrio que viene trabajando hace mucho tiempo con nosotros a través del programa de obra mixta y era necesario completar esta conexión por calle Burela y Alferes Sobral para mejorar el acceso al barrio”, señaló.

Montiel detalló que la intervención fue ejecutada con fondos propios del municipio e incluyó la construcción de bocacalles y cordones cuneta de hormigón, mientras que el resto de la calzada se pavimentó con concreto asfáltico. “La obra está prácticamente finalizada y próxima a ser habilitada”, indicó.

Finalmente, el funcionario destacó el crecimiento sostenido de la infraestructura vial en barrio Favaloro gracias al trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad. “Comenzamos con una cuadra y hoy ya llevamos once cuadras ejecutadas, con dos más previstas para continuar trabajando en barrio Favaloro. Los vecinos están agradecidos y felices porque esta obra mejora notablemente la accesibilidad al sector”, concluyó.