Julio Bravo presentó el Plan Hornero y pide que se extienda a toda la provincia

Plan Hornero “La ayuda inmediata la damos desde el municipio porque es nuestro deber”. Así lo afirmó el intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo durante el acto de presentación del Plan Hornero 2026 que se realizó esta mañana en el sector cívico de Plaza Belgrano.

Este plan se viene implementando en la ciudad por quinto año consecutivo, indicó el titular del ejecutivo. Comenzó cuando Gerardo Morales era Gobernador y continuó en la gestión de Carlos Sadir.

El Plan Hornero, en toda la provincia, viene siendo ejemplo de trabajo solidario y de ayuda a los que menos tienen. Es un plan estrictamente solidario donde trabajan personas que reciben algún tipo de ayuda del gobierno provincial, a quienes el municipio les paga un suplemento económico para que trabajen 4 horas por día de lunes a viernes.

En relación a los beneficiarios Bravo aclaró que luego de un estudio realizado por las trabajadoras sociales, se hace la selección y aquellos que tienen la posibilidad de aportar los materiales lo hacen, en caso contrario es el estado municipal quien se encarga de esa parte, sumando la ayuda del gobierno provincial.

En este sentido, el mandatario local dijo que le planteó al gobernador Sadir la necesidad de que el Plan Hornero, con el nombre que ellos decidan ponerle, debería ser provincializado. Teniendo en cuenta la crisis social y económica que atraviesa el país y la provincia donde muchas familias necesitan de la asistencia inmediata del estado.

Gracias al trabajo de nuestros profesionales de salud, de trabajo social, defensa civil entre otros conocemos y sabemos la situación que están pasando nuestras familias. Muchas no tienen baño, sus viviendas son precarias y requieren obras básicas para mejorar su calidad de vida.

Por esa razón es que “vamos en auxilio de esa gente” subrayó Julio Bravo. Y agregó que “esa es la tarea del estado. Eso es lo que nosotros creemos y estamos convencidos que debe hacer el estado. Ayudar a los que menos tienen, en una tarea solidaria”.

Reafirmando su convicción como intendente de San Pedro y convencido de la importancia del estado en la vida de los ciudadanos, Julio Bravo recordó que estos planes son posibles gracias al “equilibrio fiscal, pero con sentido social”.

Finalmente dirigió su mensaje al gobernador Sadir y advirtió que “Jujuy necesita un trabajo organizado y solidario. En San Pedro se hace mucho, pero si el gobierno provincial se suma a esta iniciativa la ayuda se multiplica y podríamos llegar a muchas más familias jujeñas.