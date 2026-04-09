John Foos deja de fabricar en el país para importar desde China

La histórica marca de zapatillas avanza con el cierre de su planta en Buenos Aires. Caída del consumo, costos y competencia externa explican el cambio.

La marca de calzado John Foos avanza en una reestructuración que marca un cambio profundo en su modelo de negocios: dejará de producir en el país para pasar a importar desde China. La decisión implica el cierre progresivo de su histórica planta ubicada en Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro, tras más de cuatro décadas de actividad industrial.

El proceso de desarme de la fábrica se aceleró durante el último año. Según fuentes del sector, la dotación de personal se redujo de cerca de 400 trabajadores en 2023 a apenas medio centenar en la actualidad.

En este contexto, operarios denuncian presiones para aceptar acuerdos de desvinculación por debajo de lo establecido por la legislación vigente.

John Foos: la marca de zapatillas nacional se suma a las empresas que cierran por la caída del consumo

La compañía prevé finalizar la producción local hacia fines de abril. Una vez concretado ese paso, mantendrá una estructura mínima orientada a tareas administrativas y comerciales, bajo la firma Flingday S.A.

El cierre de la planta marca el fin de una etapa clave para la industria del calzado nacional. En sus años de mayor actividad, la fábrica de Beccar llegó a producir miles de pares diarios y abasteció a una extensa red de distribución en todo el país.

Por qué deja de fabricar en el país

La decisión se da en un escenario complejo para la industria local. La caída del consumo interno, el aumento de costos y la mayor competencia de productos importados impactaron de lleno en la rentabilidad del sector.

De acuerdo con balances recientes, la empresa registró pérdidas significativas durante 2025, lo que aceleró la redefinición de su esquema productivo. La importación de productos terminados aparece como una alternativa para reducir costos y sostener la presencia en el mercado.

Un fenómeno que se extiende en la industria

El caso de John Foos no es aislado. En los últimos meses, varias compañías con trayectoria en el país comenzaron a reducir o directamente discontinuar su producción local para pasar a importar desde Asia.

Entre los ejemplos recientes figuran empresas como Rigolleau, que recortó su actividad en Berazategui, y firmas como Lumilagro o Baterías Moura, que avanzaron con ajustes en sus plantas y cambios en su esquema operativo.

(baenegocios)