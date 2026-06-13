Jujuy y la India fortalecen lazos para posicionar a la provincia en el escenario internacional

El ministro Juan Carlos Abud recibió al embajador Ajaneesh Kumar para analizar la oferta productiva local y explorar alianzas estratégicas en tecnología, salud y maquinaria agrícola.

En el marco de un encuentro bilateral orientado a estrechar vínculos comerciales y de cooperación, autoridades provinciales mantuvieron una extensa reunión de trabajo con el representante diplomático de la República de la India, Ajaneesh Kumar, para evaluar proyectos de desarrollo conjunto y nuevas oportunidades de intercambio económico.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó: «Es un orgullo recibir al embajador de la India y el interés que tiene ese país por conocer el potencial productivo de Jujuy. Pudimos mostrarle el trabajo que venimos realizando y presentar nuestra oferta en sectores estratégicos que hoy tienen grandes posibilidades de crecimiento y vinculación internacional».

Durante la reunión se analizaron las oportunidades de cooperación en áreas vinculadas a la producción agroindustrial, la provisión de maquinaria para el sector agrícola, la industria de la salud y, especialmente, el desarrollo de la economía del conocimiento, un campo en el que la India cuenta con una reconocida trayectoria a nivel mundial.

En ese sentido, Abud señaló que «la India es una potencia en materia de innovación y servicios basados en el conocimiento, y para Jujuy es muy importante generar vínculos que nos permitan intercambiar experiencias y abrir nuevas oportunidades para nuestras empresas, emprendedores y profesionales. También conversamos sobre la posibilidad de avanzar en alianzas vinculadas a tecnología, salud y equipamiento para el sector productivo».

Posicionar a Jujuy en el escenario internacional

Asimismo, el funcionario remarcó que «este tipo de encuentros nos permite seguir posicionando a Jujuy en el escenario internacional, mostrando la diversidad y la calidad de nuestra producción, pero también el potencial que tiene la provincia para generar proyectos conjuntos que impulsen inversiones, empleo y desarrollo».

Finalmente, los equipos técnicos de ambas partes acordaron dar continuidad a las agendas sectoriales para definir las acciones y actividades prioritarias que podrán desarrollarse en el corto y mediano plazo.

Participaron también del encuentro el secretario de Industria y Comercio, Diego Suárez; el secretario de Vitivinicultura, Rodrigo Corbalán; la secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Belén Pastrana; y la directora de Servicios Basados en el Conocimiento, Belén Castro.