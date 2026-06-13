En mayo la inflación en Jujuy fue del 2,2%

De acuerdo a lo informado hoy por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DiPEC), que hizo conocer cuál fue el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Jujuy.

El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de San Salvador de Jujuy registró en el mes de mayo una variación de 2,2 % con relación al mes anterior.

Según señala la DiPEC, que el nivel general del Índice de Precios al Consumidor de San Salvador de Jujuy registró en el mes de mayo una variación de 2,2 % con relación al mes anterior, que también se ubicó en un 2,2%.

Además indicaron que la inflación a Nivel General NOA fue del 2,1% y a Nivel General Nacional del 2,1%.

En cuanto a los rubros que lo componen, los que tuvieron mayor suba en mayo fueron Vivienda, combustible y electricidad 7,2%, luego le sigue Indumentaria 5,2%, y por último Enseñanza 4,0%.

Y los que se ubicaron en los tres últimos puestos fueron, Esparcimiento -0,2%, Otros gastos 0,3%, seguido por Transporte y comunicaciones 1,3%, indicó finalmente la DiPEC.