Jujuy y Banco Nación amplían el financiamiento para las empresas jujeñas

El gobernador Carlos Sadir destacó que la línea de créditos con tasas bonificadas permite a las empresas jujeñas acceder a financiamiento en condiciones favorables para impulsar inversiones y fortalecer su crecimiento.

El Gobierno de Jujuy y el Banco de la Nación Argentina concretaron la firma de la Tercera y Cuarta Adenda al convenio de bonificación de tasas de interés destinado a fortalecer el acceso al financiamiento para empresas radicadas en la provincia.

El acto fue encabezado por el gobernador Carlos Sadir junto al gerente zonal del Banco de la Nación Argentina, Walter Quispe. En la oportunidad, el mandatario destacó que la iniciativa amplía las herramientas de financiamiento para el sector privado y ratifica el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo productivo y la generación de empleo.

«Es un convenio muy importante porque pone a disposición de los empresarios de Jujuy un monto de 4.000 millones de pesos para créditos con una tasa muy preferencial, a la que además se suma el subsidio que aporta el Gobierno de la Provincia», afirmó.

La actualización del acuerdo permitió extender la vigencia del programa hasta el 31 de diciembre de 2026 e incrementar el cupo de financiamiento disponible. Como resultado de esta ampliación, la línea de crédito alcanzó un fondeo total de $5.500 millones, destinados a impulsar inversiones, fortalecer la actividad comercial y promover el crecimiento de pequeñas y medianas empresas de toda la provincia.

Acompañamiento a las empresas jujeñas

Sadir destacó además que las condiciones financieras fueron diseñadas para acompañar tanto el capital de trabajo como las inversiones de largo plazo.

«La tasa final para estos préstamos es muy conveniente, tanto para capital de trabajo como para inversiones en infraestructura. Por eso invitamos a los empresarios a acercarse al Banco Nación y aprovechar esta herramienta», sostuvo el mandatario.

Asimismo, recordó que esta política se complementa con el convenio vigente con el Banco Macro y valoró la respuesta obtenida en las experiencias anteriores.

«Ya hemos firmado convenios similares que fueron muy exitosos, porque los empresarios absorbieron la totalidad de los créditos disponibles. Estoy seguro de que esta nueva línea también tendrá una muy buena respuesta por las condiciones preferenciales que ofrece», sostuvo.

También participaron de la rúbrica de las adendas el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, y el secretario de Desarrollo Económico y Producción, Diego Suárez.

La iniciativa reafirma el trabajo conjunto entre el Gobierno de Jujuy y el Banco Nación para generar más oportunidades de financiamiento, promover nuevas inversiones y fortalecer la competitividad de las empresas jujeñas, contribuyendo al crecimiento económico y la generación de empleo en todo el territorio provincial.