Clima en Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 23 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de julio, la temperatura rondará entre los 5 y 13 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 23 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre los 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad Capital de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del Noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del Noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.