Jujuy se posiciona en Brasil con su oferta turística en la WTM Latin America 2026

Gastronomía, vinos de altura, avisaje de aves y el Tren Solar integraron la oferta turística presentada en la principal feria de turismo de Latinoamérica.

En el marco de la WTM Latin America 2026, la delegación provincial cerró tres jornadas en San Pablo con acuerdos, nuevos contactos comerciales y reuniones con operadores en uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Argentina.

La participación apuntó a ampliar la presencia del destino en Brasil y consolidar su posicionamiento en el segmento internacional.

La provincia presentó una oferta turística que excede propuestas esperadas e incorpora experiencias nuevas con productos vinculados a la cultura y la naturaleza. La agenda incluyó reuniones con operadores y agencias en el Expo Center Norte.

La presencia se concretó en el stand del sector Latinoamérica, bajo la campaña “Freedom Lives Here”, donde el Tren Solar de la Quebrada funcionó como eje de la propuesta turística.

Valdecantos: “los operadores reconocen que tenemos una oferta turística de alta gama”

El secretario de Turismo, Diego Valdecantos, junto al presidente del Tren Solar, Juan Cabrera, encabezaron la agenda de reuniones para consolidar vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades con agencias especializadas.

“Hemos cumplido el objetivo de posicionar nuestra marca en uno de los principales centros económicos de Brasil. Los operadores reconocen que Jujuy cuenta con una propuesta preparada para sus clientes”, afirmó Valdecantos.

El funcionario señaló que el interés en la oferta provincial se vincula con la búsqueda de experiencias culturales y de naturaleza, en un segmento de visitantes con mayor gasto promedio.