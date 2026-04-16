Europa lanzó el proyecto FAE con el objetivo de impulsar el reciclado textil a gran escala

El programa europeo Feedstock Activation Europe, FAE, apunta a resolver el problema de las 13 millones de toneladas anuales de residuos textiles que ‘produce’ ese Continente. La propuesta obliga a las empresas a financiar la recolección de las prendas una vez que cumplieron su vida útil.

Europa acaba de lanzar una nueva iniciativa para fomentar la economía circular en la industria textil. El proyecto FAE se articulará en dos líneas de trabajo: por un lado el desarrollo de tecnologías avanzadas de preprocesamiento (como la separación de fibras mixtas o la eliminación de elastano) y la creación de hubs regionales de clasificación a gran escala en Europa.

El programa cuenta con el apoyo de la plataforma Fashion for Good y el respaldo de grandes empresas como Adidas, Bestseller e Inditex, además del patrocinio de Rehubs y Rematters. Con esta iniciativa se busca generar un modelo a escala que sea capaz de suministrar materia prima estable y homogénea a los recicladores.

El proyecto FAE es un paso más que da Europa en busca de concretar una industria sustentable. En 2025, la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea introdujo por primera vez la obligación de implantar sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para textiles en todos los estados miembro.

Ahora, con este nuevo esquema, las empresas estarán obligadas a financiar la recolección, clasificación y tratamiento de la ropa que cae en desuso. Además, esta configuración traslada al productor la administración y gestión de los residuos textiles. En paralelo, La Comunidad Europea prohibirá a partir de julio de este año el vertido e incineración de ropa usada o no vendida.

(Comunidad Textil)