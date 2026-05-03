Jujuy se consagra en Buenos Aires y posiciona su Ruta del Vino a nivel nacional

La Quebrada de Humahuaca fue reconocida como Mejor Ruta del Vino y la provincia obtuvo tres distinciones en los Premios Winexplorers 2026.

El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy celebra una destacada participación en los Premios Winexplorers al Vino Argentino 2026, realizados el pasado 29 de abril en el Alvear Icon Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, donde la provincia obtuvo tres importantes reconocimientos entre más de 120 bodegas y emprendimientos de 12 provincias.

En una gala que reunió a referentes del sector vitivinícola nacional, con transmisión en vivo y el respaldo del sello Marca País, Jujuy llegó con nueve nominaciones y logró posicionarse entre los grandes protagonistas de la noche.

Los premios obtenidos fueron:

Mejor Ruta del Vino: Quebrada de Humahuaca

Mejor Vino del NOA: El Bayeh Trópico Sur Sauvignon Blanc 2024 (Bodega El Bayeh)

Mejor Nuevo Emprendimiento: Bodega Yanay

Estos reconocimientos destacan no solo la calidad de los vinos jujeños, sino también el desarrollo sostenido de un modelo turístico-productivo que integra paisaje, cultura y experiencia. La Ruta del Vino de la Quebrada de Humahuaca se consolida así como un producto estratégico, capaz de atraer visitantes en busca de propuestas auténticas, donde el vino se convierte en una puerta de entrada al territorio.

Los vinos de Jujuy en lo más alto

Los Premios Winexplorers, impulsados por el primer canal de streaming dedicado al vino y lifestyle en Argentina, distinguen la excelencia, innovación y liderazgo del sector, con un jurado integrado por 37 especialistas de renombre.

La participación de Jujuy en este escenario nacional reafirma el crecimiento de su industria vitivinícola y el posicionamiento de sus regiones como destinos emergentes dentro del mapa del vino argentino.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo se continúa trabajando en el fortalecimiento de estos productos, entendiendo al vino no solo como una producción, sino como una experiencia que conecta identidad, territorio y desarrollo.