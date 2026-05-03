Gimnasia recibe hoy a Maipú con la ilusión de seguir manteniendo la punta del torneo

El “Lobo” jujeño se presenta este domingo en el estadio 23 de Agosto por la fecha 12 de la Primera Nacional. Desde las 15:30 horas, buscará hacerse fuerte ante Deportivo Maipú y sostener su protagonismo en el torneo.

En una nueva jornada de la Primera Nacional, el conjunto de Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar ante su gente con un objetivo claro: ganar y consolidarse en la parte alta de la tabla. Enfrente estará Deportivo Maipú, un rival que suele plantear partidos cerrados y de mucho roce.

El encuentro se disputará en el estadio 23 de Agosto, donde el equipo jujeño ha sabido construir una fortaleza clave en esta temporada.

El ambiente en el mundo Gimnasia es positivo. El equipo viene mostrando regularidad, solidez defensiva y una identidad de juego que ilusiona a los hinchas. La localía aparece como un factor determinante: en Jujuy, el “Lobo” se hace fuerte, presiona alto y suele imponer condiciones.

Sin embargo, puertas adentro saben que no hay margen para la relajación. Maipú es un equipo ordenado, que apuesta a cortar circuitos y golpear en momentos clave. La clave estará en la paciencia y la eficacia.

El cuerpo técnico apunta a sostener la base que viene rindiendo, con un esquema equilibrado entre defensa y ataque.

El partido se perfila como un duelo táctico. Gimnasia intentará asumir el protagonismo desde el inicio, con presión alta y juego por las bandas. La movilidad de sus delanteros y la llegada de los volantes serán clave para romper el bloque mendocino.

Por su parte, Maipú apostará a un esquema más conservador, buscando aprovechar errores y salir rápido de contra. La pelota parada también puede ser determinante: ambos equipos han mostrado fortaleza en ese aspecto.

Se espera, a pesar del clima, un buen marco en el 23 de Agosto. El público jujeño vuelve a jugar su propio partido, empujando desde las tribunas y convirtiendo cada presentación en una verdadera fiesta.

En este contexto, Gimnasia sabe que tiene una oportunidad importante para seguir creciendo en el torneo y reafirmar su candidatura.

Posibles formaciones:

Gimnasia y Esgrima: Joaquín Bigo, Guillermo Cosaro, Diego López, Emiliano Endrizzi, Fernando Duré, Francisco Molina, Hugo Soria, Iván Ortigoza, Cristian Menéndez, Juan Manuel Tévez y Facundo Callejo. DT: Matías Módolo.

Deportivo Maipú: Juan Pablo Cozzani, Luciano Herrera, Nicolás Dematei, Franco Meritello, Matías Viguet, Santiago Moyano, Fausto Montero, Luciano Paredes, Gonzalo Klusener, Santiago González y Misael Sosa. DT: Juan Manuel Sara.