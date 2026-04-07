Jujuy puso en marcha la Academia de Oficios con más de 80 capacitaciones en toda la provincia

Impulsadas por el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, se desarrollan formaciones en distintos puntos de Jujuy.

Comenzaron a desarrollarse, en todo Jujuy, las distintas capacitaciones a cargo de la Academia de Oficios. Una iniciativa que lleva adelante el gobernador Carlos Sadir con el objetivo de brindar herramientas a los jujeños para potenciar el acceso al trabajo.

Para lograr este inicio de clases, se articularon acciones a través de todas las áreas de la Secretaría de Trabajo y Empleo con el acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Normando Álvarez García.

“Es importante para el Gobierno porque las capacitaciones generan una descentralización en cuanto a la formación de oficios”, planteó Nicolás Ruiz, director de Formación Laboral.

En ese sentido, el funcionario remarcó que se realizó un trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy y los municipios. «Son 28 localidades y más de 86 cursos de capacitación al mismo tiempo, eso marca la garantía de la descentralización y el trabajo en equipo con los municipios en cuanto a la institucionalidad”, detalló.

Previo a poner en marcha estas capacitaciones, se desplegó un trabajo de logística en territorio junto a los ciudadanos. “Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo consultamos qué curso se necesita, se realizó un análisis sociolaboral y nos dio un parámetro del tipo de empleabilidad”, explicó Ruiz.

«En números, fueron más de 8 mil personas consultadas sobre las situaciones y condiciones laborales. Con esos datos elaboramos el informe correspondiente y tomamos la decisión de realizar las capacitaciones”, describió.

Ruiz explicó que la Academia de Oficios genera propuestas en las cuatro regiones. «Tuvimos 1.800 inscriptos y los municipios están realizando la evaluación de los registrados”, finalizó.

Puntos y tipos de capacitaciones

En Abra Pampa se realiza el curso de electricidad domiciliaria; en la ciudad de El Carmen de construcción en seco, panadería y pastelería básica y sublimación artesanal; en Fraile Pintado masoterapia; deporte con impacto social y oratoria para emprendedurismo; en Huacalera soldadura básica y manejo de herramientas, lo mismo que en La Esperanza.

En La Mendieta se dio inicio con el curso de panadería y pastelería; en Libertador General San Martín construcción en seco, primera etapa y segunda etapa, fibra de vidrio y soldador de estructuras industriales, como así también masoterapia y deporte con impacto social.

En Maimará operación segura de hidrogrúas e hidroelevadores; en Monterrico panadería y pastelería básica y construcción en seco. En Palpalá ayudante de panadero y cocina regional; en Pampa Blanca curso de inglés; en Perico operador de máquinas pesadas; en Puesto Viejo construcción en seco; en Pumahuasi soldadura básica; en Purmamarca operador de máquinas pesadas y operación segura de hidrogrúas e hidroelevadores; en Rodeito corsetería y vestido de fiesta, alta costura y sublimación artesanal; en San Antonio sublimación artesanal y peluquería.

En San Pedro e-commerce para emprendedores; masoterapia y deporte con impacto social; instalación y mantenimiento de termotanques solares; soldadura básica; identidad visual para emprendedores; sistemas solares fotovoltaicos residenciales; inteligencia artificial para emprendimientos y chacinado.

En San Salvador capacitación para barista y arte latte; sistemas solares fotovoltaicos; glitter bar/tattoo bar; reparación de celulares nivel 1; reparación de lavarropas; termotanques solares (2° etapa); housekeeping; bartender profesional; chacinado e inglés básico para servicios.

En Santa Clara confección de ropa tradicional gauchesca y en Tilcara soldadura básica y manejo de herramientas, bordado en relieve, operador de máquina pesada. En Tres Cruces electricidad domiciliaria; en Tumbaya ayudante de panadero y pastelería básica moderna; en Volcán ayudante de panadero y en Yala ayudante de panadero, refrigeración domiciliaria básica, ayudante de cocina y reparación de lavarropas.