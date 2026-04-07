Jujuy fortalece vínculos con Chipre

El gobernador Carlos Sadir, junto a ministros y secretarios, se reunió con el embajador de Chipre en la Argentina con el objetivo de afianzar el intercambio cultural.

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con el embajador de Chipre en la Argentina, Stelios Georgiados, para afianzar el intercambio cultural. En el despacho de Gobernación se abordó una agenda centrada en fortalecer los lazos de promoción bilateral en materia turística y cultural.

Acompañaron los ministros de Hacienda, Federico Cardozo; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; de Cultura y Turismo, Federico Posadas; los secretarios de Turismo, Diego Valdecantos, y de Cultura, José Rodríguez Bárcena.

Jujuy y Chipre, unidos por el Carnaval

Tras la visita del embajador al Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno se concretó el encuentro donde uno de los objetivos de la visita protocolar fue consolidar la promoción del carnaval jujeño.

En tal sentido, el embajador expresó: “hablamos con el gobernador de varios temas sobre similitudes culturales, en especial el Carnaval de Jujuy tradicional con el carnaval nuestro que une América Latina y Europa”.

Continuando, mencionó que se realizará una visita con otros embajadores de la Unión Europea para poder disfrutar y conocer el carnaval de la provincia.

Finalmente, el diplomático comentó que recorrió las Termas de Reyes, Tilcara y Purmamarca. “Jujuy tiene una espectacular artesanía y la amabilidad de la gente es única”, afirmó.