Jujuy promociona su turismo en la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza

Jujuy busca potenciar su visibilidad en la Fiesta de la Vendimia y asegurar que la Energía Viva llegue a nuevos viajeros.

Del 5 al 7 de marzo, la provincia de Jujuy dice presente en la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, una de las celebraciones más importantes del país. La acción de promoción se desarrolla en el Punto Federal, ubicado en la emblemática Plaza de la Independencia, donde se busca captar la atención de los miles de visitantes que recorren la ciudad durante estos días.

El espacio jujeño propone una experiencia interactiva para promocionar los paisajes y la cultura de las cuatro regiones de la provincia. A través de una propuesta que combina información turística, juegos y diversos premios, se invita al público a descubrir los atractivos de Jujuy de una manera dinámica. Además, la presencia se completa con shows en vivo que reflejan la identidad y la calidez del destino.

Estrategia de promoción nacional

Esta participación es clave dentro de la estrategia de promoción nacional, ya que Mendoza se consolida como uno de los principales centros emisores de turistas hacia el Norte Argentino. Al estar presente en esta plataforma masiva, Jujuy refuerza su vínculo con el mercado mendocino y se posiciona como una opción prioritaria para quienes buscan naturaleza, gastronomía y experiencias auténticas.

Con esta iniciativa, el destino busca potenciar su visibilidad y asegurar que la «Energía Viva» de Jujuy llegue a nuevos viajeros, invitándolos a planificar su próxima visita a la provincia en un marco de alegría y tradición.