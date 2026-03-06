Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy viernes 6 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de febrero, la temperatura rondará entre los 22 y 29 grados.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 6 de febrero el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre los 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del Sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería mala.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector Sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del Sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 40 y 70 por ciento para esta franja del día.