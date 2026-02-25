Jujuy presentó la nueva serie de “La llama que llama” en Huacalera

“La llama que llama” vuelve convertida en una serie de ocho capítulos con actores de renombre en cada entrega. En Huacalera se realizó la presentación de la producción.

Con los cerros multicolores de Jujuy como telón de fondo y llamas acompañando la escena, este jueves se presentó en Huacalera la nueva etapa de “La llama que llama”, que vuelve convertida en una serie de ocho capítulos con actores de renombre en cada entrega.

El lanzamiento se realizó en el Hotel de Huacalera y reunió al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, y al secretario de Turismo y Cultura, Diego Valdecantos, junto a representantes del sector turístico y empresarial.

En Jujuy, relanzaron «La llama que llama»

Lejos de un acto protocolar clásico, la presentación apostó a una puesta en escena coherente con el concepto de la campaña: identidad, paisaje y pertenencia. “Cuando nos plantearon la posibilidad de hacer el lanzamiento en Jujuy, no dudamos ni un segundo”, expresó Posadas, y remarcó que la serie será una herramienta clave para seguir promocionando el destino en nuevos mercados.

El funcionario señaló además que la llama no es un símbolo elegido al azar. Representa la ancestralidad jujeña, la vida en la Puna y en la Quebrada, y sintetiza un imaginario profundamente ligado al territorio. “Las llamas que llaman son de este punto”, afirmó, reforzando la idea de que el concepto nace desde la propia identidad provincial.

La nueva producción busca dar un salto narrativo respecto a la campaña original. Con ocho capítulos y una estructura de serie, el proyecto amplía su alcance y se proyecta como una estrategia audiovisual pensada para reposicionar a Jujuy a nivel nacional e internacional.

Entre paisajes emblemáticos y una fuerte carga simbólica, la provincia volvió a poner en escena uno de sus íconos más reconocibles, ahora con un formato que combina entretenimiento y promoción turística.