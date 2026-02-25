El Papa responde a la desesperada petición de ayuda de los obispos ucranianos

Medicamentos urgentes y radiadores eléctricos para calentarse. León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, se ha movilizado para apoyar a la población del país del Este europeo, duramente probada por la guerra que ya dura cuatro años. Un largo período en el que el Vaticano y la Iglesia local siempre han mostrado su cercanía a quienes sufren.

Los ataques, la huida de los civiles, las mujeres con niños separadas de sus maridos que han partido al frente, las casas destruidas, la imposibilidad de escribir páginas de futuro. La guerra, que desde hace cuatro años sacude Ucrania, aniquila, muestra el lado más feroz de la ambición, pero también muestra la verdad de los corazones generosos, de las personas que inventan soluciones para aliviar el sufrimiento y de una Iglesia que se convierte en madre de los hijos en dificultad.

La petición, que llegó al Papa León por parte de algunos obispos ucranianos, es una «petición desesperada», según se lee en un comunicado del Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Los pastores se han convertido en portavoces de una población que sufre tras los recientes bombardeos, en particular en la zona de Zaporiyia. El Pontífice ha escuchado su clamor y hace unos días envió, a través de la Limosnería Apostólica, un camión con los medicamentos más urgentes para hacer frente a «esta desastrosa emergencia humanitaria». «Más de un millón de euros —se lee— es el valor comercial de este extraordinario cargamento, que ha sido posible gracias, sobre todo, a la participación de la Fundación Banco Farmacéutico ETS».

La ayuda llegada a Ucrania

Medicamentos, pero no solo eso. En la guerra se necesita de todo y el frío ucraniano aumenta aún más la necesidad de respuestas urgentes. El obispo de Járkov- Zaporiyia, monseñor Pavlo Honcharuk, ha hecho un dramático llamamiento en favor de más de 800 familias —todo un barrio— que se han quedado sin calefacción tras las últimas acciones militares contra las infraestructuras energéticas, incursiones que han causado daños imposibles de reparar en poco tiempo. Por este motivo, el obispo Honcharuk se ha dirigido al cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa, para pedirle ayuda concreta y poder así adquirir los equipos necesarios para paliar el problema del frío en los hogares.

Mientras tanto, en la mañana del 24 de febrero, han llegado a Zaporiyia medicamentos y cientos de radiadores eléctricos a aceite comprados en Italia: más de 1000 radiadores que garantizarán una fuente de calefacción para estas familias en grandes dificultades, algunas de las cuales se han visto obligadas a buscar alojamientos improvisados o a acudir a refugios calefaccionados gracias a la presencia de generadores. «A pesar de todas las dificultades logísticas y operativas —comunica la Limosnería—, los productos se distribuirán en breve tiempo en los vastos territorios bombardeados».

El don de la paz

La de hoy es la respuesta concreta del Papa al llamamiento lanzado el domingo 22 de febrero, durante el Ángelus, cuando recordó el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, las víctimas, «las familias destrozadas», la «dramática situación que está a la vista de todos», los «sufrimientos indecibles».

De ahí la firme petición de buscar la paz, que no puede «posponerse» porque es una «necesidad urgente», de silenciar las armas, de un alto el fuego. León XIV pide oraciones porque los sufrimientos se pueden también curar así y porque es la oración la que realmente prepara los corazones para la paz.

