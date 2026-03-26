Jujuy presentó en Córdoba la nueva ruta aérea y el calendario de Semana Santa

El equipo del Ministerio de Cultura y Turismo viajó a Córdoba a presentar el nuevo vuelo que conecta Jujuy con Córdoba y el calendario de Semana Santa.

La provincia de Jujuy completó este miércoles en la ciudad de Córdoba la presentación oficial de su calendario «Devoción en las Alturas». La presentación, realizado en el Hotel Y111, marcó el cierre de la gira promocional que ya recorrió San Salvador y Buenos Aires.

Jujuy en Córdoba: conectividad aérea y calendario de Semana Santa

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein.

Durante el encuentro, los funcionarios destacaron que la operatividad de la ruta aérea de Flybondy —que contará con tres frecuencias semanales— es una pieza estratégica para facilitar el flujo de visitantes cordobeses hacia las cuatro regiones jujeñas durante el próximo fin de semana largo.

En cuanto a la oferta para Semana Santa, las autoridades detallaron que el calendario unificado incluye más de 150 actividades que combinan la fe con las tradiciones culturales de la Puna, Quebrada, Valles y Yungas. Posadas subrayó el esfuerzo conjunto con el sector privado para mantener la competitividad del destino mediante una política de tarifas equilibradas, buscando asegurar que la provincia siga siendo una opción accesible para el turismo nacional.

Como cierre de la jornada, se recordó que toda la programación de eventos ya se encuentra digitalizada. Los operadores y turistas pueden acceder al cronograma completo descargando el archivo PDF mediante códigos QR disponibles en los canales oficiales del Ministerio de Cultura y Turismo. Con esta nueva conexión aérea y una agenda consolidada, Jujuy reafirma su apuesta por Córdoba como uno de sus principales mercados emisores.