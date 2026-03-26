Bombardeo de drones rusos golpea Ucrania, dejando cinco heridos y provocando cortes de electricidad

Al menos cinco personas han resultado heridas este jueves por la mañana tras un ataque perpetrado en la mañana rusa contra un bloque de apartamentos en Dnipro, según las autoridades regionales. Mientras tanto, seis regiones se enfrentan a cortes de electricidad tras las huelgas.

Rusia lanzó decenas de aviones no tripulados durante la noche del jueves, hiriendo a cinco personas, mientras seis regiones se enfrentan a cortes de electricidad como consecuencia de los ataques.

Las cinco personas resultaron heridas el jueves por la mañana tras un ataque ruso contra un bloque de apartamentos en Dnipro, según funcionarios regionales.

Oleksandr Hanzha, Jefe de la Administración Militar de la región de Dnipropetrovsk, declaró que «se han incendiado pisos de la primera y segunda planta del edificio de apartamentos».

Mientras tanto, los cortes de electricidad afectan a seis regiones, entre ellas Sumy, Járkov, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, y las más afectadas son Odesa y Chernihiv, según informó el Ministerio de Energía ucraniano.

El Ministerio ha instado a los residentes a evitar el uso de electricidad no esencial durante las horas punta para ayudar a reducir la presión sobre el sistema eléctrico.

Los ataques diurnos de Rusia han aumentado significativamente en los últimos días, con casi 1.000 drones lanzados contra Ucrania en 24 horas entre el lunes y el martes, lo que supone uno de los mayores ataques aéreos de Moscú desde el comienzo de la invasión a gran escala.

La mitad de ellos se lanzaron durante una rara oleada diurna, incluido el ataque del martes por la tarde contra el centro de la ciudad occidental de Leópolis, que golpeó un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y dejó 32 heridos.

Mientras tanto, al menos 20 personas resultaron heridas el miércoles en las regiones de Sumy, Zaporiyia, Jersón y Donetsk, siete de ellas en la región de Járkov, según las autoridades regionales.

El asesor del Ministerio de Defensa ucraniano, Serhii Flash, declaró el martes que Rusia cambia constantemente sus tácticas de ataques masivos, «tratando de encontrar vulnerabilidades» y romper las Defensas aéreas de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que la escala de los ataques rusos deja «muy claro que Rusia no tiene ninguna intención de acabar realmente con esta guerra».

«Y si tenemos en cuenta que Rusia también está ayudando al régimen iraní a golpear en toda la región, la conclusión es bastante obvia: sin una presión adicional y fuerte sobre Rusia, sin pérdidas rusas tangibles, los de Moscú no tendrán ningún deseo de dar un paso atrás en la guerra ni de volver a acostumbrarse a la paz», afirmó el presidente ucraniano.

(es.euronews.com)