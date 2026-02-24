Jujuy presenta en Asunción su nueva oferta turística

El equipo de promoción turística del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy presenta en Asunción todos sus ofertas turísticas.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, junto a la Embajada Argentina en Paraguay, llevará a cabo la presentación oficial de su renovada propuesta turística para el mercado paraguayo.

Estará participando de dicho encuentro la directora de Promoción Turística, Melina Ainstein, junto a la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, acompañadas de una presentación de productos turísticos de Jujuy.

El encuentro se realizará el martes 24 de febrero a las 9 horas, en la Embajada de Argentina (avenida España 743, Asunción), con la participación de autoridades provinciales y representantes del sector turístico.

Propuestas destacadas

Durante la jornada se dieron a conocer iniciativas que posicionan a Jujuy como un destino cultural y sostenible de referencia en la región:

El Tren Solar de la Quebrada, primer tren turístico solar de Latinoamérica, ícono de sustentabilidad en paisajes Patrimonio de la Humanidad

“Jujuy Destino de Bodas”, nueva apuesta para el segmento romance y eventos en escenarios naturales únicos.

Las Rutas del Vino de altura, reconocidas por su identidad y calidad premium.

La Ruta de los Cielos Jujeños, certificada internacionalmente como Sendero Starlight 2025 e incluida en la Guía de Astroturismo de la ONU.

Semana Santa 2026, una de las experiencias culturales más conmovedoras del Norte Argentino.

La presentación forma parte de la estrategia de posicionamiento internacional de Jujuy, reafirmando su compromiso con un turismo sostenible, cultural y científico, y fortaleciendo la integración con el mercado paraguayo.

Para ampliar detalles sobre las propuestas turísticas de Jujuy y acceder a material institucional, se encuentran disponibles los siguientes canales oficiales:

Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy – Sitio oficial: culturayturismo.jujuy.gob.ar (culturayturismo.jujuy.gob.ar in Bing)

Turismo Jujuy – Portal institucional: turismo.jujuy.gob.ar (turismo.jujuy.gob.ar in Bing)