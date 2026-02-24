Belgrano estiró su invicto con un triunfazo ante Atlético Tucumán y es puntero

Fue 3-1 en Alberdi. Rigoni, Fernández y Mavilla anotaron para “La B”. Benítez (penal) descontó para “El Decano”. “El Pirata” comparte la cima de la Zona B con Independiente Rivadavia con 15 unidades y siete partidos sin perder.

