Jujuy pisó fuerte en Mendoza y comenzó su gira venciendo a Rivadavia

Buen inicio de la gira lejos de casa para Jujuy Básquet que se impuso ante Rivadavia en Mendoza 73-65 en partido correspondiente a la fecha 25 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

Tomándose revancha de lo sucedido en la primera ronda en la Federación Jujeña, Jujuy Básquet festejó en el “Leopoldo Brozovix” dos puntos de oro.

Los parciales fueron, primero el “naranja” por ser locales: 14-20, 16-22, 18-14 y 17-17.

Con este triunfo, los norteños volvieron a la victoria tras la caída como locales ante Barrio Parque. Por su parte, el conjunto mendocino no logró revertir su presente y sumó su 16ta. derrota en la competencia nacional.

El partido tuvo a la visita como protagonista desde el arranque, ya que Rivadavia mostró una defensa deficiente y poca intensidad, permitiendo que Jujuy encontrara tiros cómodos y situaciones claras cerca del aro. Los dirigidos por Guillermo Tasso aprovecharon cada error e impusieron condiciones desde el inicio, yéndose al descanso arriba 42-30.

En el complemento, el equipo mendocino reaccionó, elevó su agresividad ofensiva y logró acortar la brecha hasta ponerse a seis puntos, pero cuando parecía que podía cambiar la historia reaparecieron las imprecisiones y la falta de consistencia defensiva, algo que Jujuy supo capitalizar para responder con eficacia en los momentos claves y cerrar el juego con mayor solidez.

En la visita se destacaron Thiago Roca (21 puntos y 2 rebotes) y Santiago Ibarra (14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias). En Rivadavia lo hicieron Garrett (18 puntos y 5 rebotes) y Llanos (11 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias).

Ahora, Rivadavia iniciará una seguidilla de tres partidos en casa y se prepara para recibir el próximo jueves a Colón. Por su parte, Jujuy continuará su gira por Mendoza y visitará el martes a Huracán de Las Heras.