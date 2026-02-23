ATE reclamó en reunión con el intendente de Libertador mejorar la situación del personal precarizado

El Sindicato también planteó el tema de peticiones específicas del personal planta permanente y la recategorización.

La conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy, junto a la Seccional Libertador, mantuvieron una reunión con el intendente de la ciudad de Libertador General San Martín, Oscar Jayat.

A quién plantearon distintas temáticas referidas a la condiciones laborales del personal de ese municipio y reclamó mejorar la situación de todos los contratados.

La ATE, que estuvo encabezada por el secretario general de la provincia, Carlos Sajama; el secretario gremial, Juan Fernández y secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo, Mariela Tejerina; junto al secretario general de la seccional, Bienvenido Méndez.

En dicha reunión plantearon particularmente a Jayat el tema de peticiones específicas del personal planta permanente y la recategorización. El intendente adelantó que habrá reuniones conjuntas por estos temas como también trabajar en cada informe pertinente para acompañar las peticiones a nivel provincial.

Para la ATE resultó muy positivo que la intendencia tome la decisión de acompañar en la defensa de la estabilidad laboral de cada trabajador y trabajadora en un contexto actual tan difícil como el que se atraviesa en todo el país.