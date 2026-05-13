Jujuy participó en la Feria del Libro con obras vinculadas a derechos y prevención de violencias de género

Dos publicaciones elaboradas por el Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, dependiente de la Dirección de Salud Integral y Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, fueron presentadas en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los encuentros culturales más importantes del país.

La participación tuvo lugar en el stand de Jujuy, perteneciente a la Secretaría de Cultura, dentro del espacio del Norte Grande, donde integrantes del equipo técnico profesional compartieron con el público las experiencias y trabajos desarrollados en territorio en materia de promoción de derechos y prevención de violencias de género.

Al respecto, la jefa del departamento, Verónica Aramayo, explicó que las publicaciones surgieron como parte de las acciones que se llevan adelante desde el área para promover los derechos de las mujeres y prevenir las violencias de género a nivel territorial. “Las técnicas profesionales que trabajan en el departamento realizaron la elaboración de dos publicaciones, y estas publicaciones fueron invitadas a ser expuestas en la Feria Internacional del Libro. Como parte de ese objetivo y de esa meta, que es difundir los derechos de las mujeres y prevenir las violencias de género”, expresó.

Asimismo, destacó que ambos materiales representan “una sistematización del trabajo en territorio” realizado por el equipo técnico, y remarcó que constituyen herramientas pensadas para que otras instituciones y espacios puedan replicar estas experiencias de abordaje integral.

Por su parte, Eugenia Mur, integrante del equipo técnico profesional, se refirió a una de las obras presentadas, titulada “Resuenan, canciones por un Jujuy libre de violencias de género”.

“Es una publicación que aúna arte, educación y transformación social, proponiendo a la canción de compositoras jujeñas como una herramienta para poder abordar diferentes problemáticas y temáticas de género desde un lugar muy sensible”, señaló.

Durante la presentación del libro participaron además las músicas jujeñas Malka Mercado y Daniela García, quienes interpretaron algunas de las canciones incluidas en la publicación.“Pudimos compartir esta experiencia con la gente para que se replique y pueda seguir creciendo”, agregó Mur.

En tanto, Carolina Bury comentó que otra de las publicaciones presentadas fue “La Vida en Perspectiva”, un libro que recopila experiencias desarrolladas durante el año 2024 vinculadas a proyectos sobre masculinidades y perspectiva de género en adolescentes de diferentes escuelas y colegios de la ciudad. “Este libro aúna las voces y experiencias de jóvenes que participaron de un proceso relacionado a la perspectiva de género y otras masculinidades, en pos de ser promotores de derechos y de espacios de encuentro”, explicó.

Además, indicó que la obra reúne testimonios, imágenes y producciones realizadas por los propios estudiantes, abordando cómo transitan la adolescencia desde una mirada basada en derechos y equidad.

Finalmente, Lucía Aizama destacó el trabajo articulado realizado junto al CEPAM y personas mayores, abordando distintas formas de violencia desde una perspectiva intergeneracional. “Pudimos armar este libro como una articulación y un puente entre dos generaciones: las masculinidades en adolescencia y las personas mayores”, concluyó.