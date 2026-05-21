Jujuy participó en el Seminario Federal sobre oportunidades del acuerdo con Europa

El encuentro permitió explorar oportunidades de cooperación, comercio e inversión en un contexto de profundización del vínculo birregional.

La Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Jujuy asistió al Seminario Federal de Vinculación con la Unión Europea, realizado en Buenos Aires tras la firma del acuerdo Mercosur-UE el pasado 17 de enero. El encuentro congregó a gobiernos provinciales y municipales para explorar oportunidades de cooperación, comercio e inversión en un contexto de profundización del vínculo birregional.

El Seminario Federal de Vinculación con la Unión Europea, desarrollado este lunes 18 de mayo en la Delegación de la UE en Argentina, fue un espacio de diálogo directo entre representantes europeos y gobiernos subnacionales argentinos orientado a identificar oportunidades derivadas del acuerdo Mercosur-UE. El evento contó con la participación de funcionarios, especialistas y referentes del sector público, privado y académico, y abordó temas estratégicos como el comercio bilateral, la cooperación técnica, la atracción de inversiones y la inserción productiva internacional de las provincias.

Jujuy, en relación con el mundo

Para Jujuy, la participación en estos espacios resulta particularmente relevante porque la provincia posee recursos que Europa demanda actualmente: litio y minerales estratégicos para la transición energética global, productos agroalimentarios tradicionales con potencial de exportación (vinos, productos andinos), y experiencia en energías renovables. Sin embargo, la oportunidad trasciende la exportación tradicional de materias primas.

El comercio internacional funciona a través de cadenas globales de valor, donde distintos territorios participan en diferentes etapas de producción. Para Jujuy, esto significa que el verdadero valor está en desarrollar capacidades propias: servicios tecnológicos, investigación, logística, formación de recursos humanos especializados y, eventualmente, industrialización parcial de sus recursos estratégicos.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea crea condiciones y abre puertas, pero no genera beneficios automáticos: su implementación requiere que la provincia adapte normas, fortalezca infraestructura, capacite empresas para cumplir estándares internacionales, mejore la logística y desarrolle capital humano especializado.

Estos son desafíos que demandan trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico. La tarea de la Secretaría de integración regional y Relaciones Internacionales cumple un rol fundamental de articuladora para acompañar a los actores jujeños en la inserción a este nuevo acuerdo.