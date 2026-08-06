Jujuy LawnTennis Club celebra sus 105 años con un fin de semana de deporte, integración y comunidad

En el marco de la celebración de su 105º Aniversario, el Jujuy LawnTennis Club invita a socios, deportistas y a toda la comunidad a participar de una serie de actividades deportivas que buscan homenajear más de un siglo de historia, tradición y compromiso con el deporte jujeño.

Como parte de los festejos, la Institución organizará dos importantes competencias que reunirán a jugadores de distintas edades y niveles, fortaleciendo el espíritu de camaradería que caracteriza al club desde 1921.

Gran historia:

Fundado en 1921, el Jujuy Lawn Tennis Club cumple 105 años siendo una de las instituciones deportivas más emblemáticas de la provincia, promoviendo la práctica del deporte, la formación de niños y jóvenes, la integración social y la vida comunitaria.

Bajo el lema «Pasión que nos une, historia que nos inspira», el aniversario representa una oportunidad para reencontrarse con socios, ex socios, deportistas, familias y amigos que forman parte de la historia del Club.

Las autoridades invitan a toda la comunidad a acompañar estas celebraciones, que buscan poner en valor el legado institucional y seguir proyectando un club abierto, participativo y comprometido con el desarrollo del deporte en Jujuy.

Torneo Aniversario de Tenis

Del 20 al 23 de agosto, las canchas del Club serán escenario del Torneo Aniversario 105 Años, que contará con las categorías:

• Masculino: A, B y C.

• Femenino: A, B y C.

• Libre Menores: de 10 a 16 años.

• Inscripción: $ 35.000

La competencia reunirá a jugadores de toda la provincia y la región, en cuatro jornadas donde el tenis será el gran protagonista.

Torneo Interno de Tenis de Mesa

Las actividades continuarán el sábado 22 de agosto, desde las 10:00 horas, con el Torneo Interno de Tenis de Mesa, destinado a socios e invitados.

El certamen se disputará en categoría única, promoviendo la participación y el encuentro entre quienes disfrutan de esta disciplina en constante crecimiento dentro del Club.

• Inscripción: $ 5.000.

• Cierre de inscripciones: 20 de agosto.

Informes e inscripciones

WhatsApp:

• 388 461-3784

• 388 503-0491

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Instagram: @jujuy.lawn

Facebook: Jujuy Lawn Tenis Club

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