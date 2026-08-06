Con fondos provinciales, Jujuy reactivó la construcción de 45 viviendas paralizadas en Alto Comedero

Tras tres años de paralización y la suspensión de los envíos de fondos nacionales, la administración de Carlos Sadir reactivó las obras con recursos propios.

El gobernador Carlos Sadir supervisó el reinicio de los trabajos de construcción del complejo de 45 viviendas ubicado en Alto Comedero, una obra que se encontraba paralizada desde hacía aproximadamente tres años tras la interrupción del financiamiento por parte del Estado nacional.

El mandatario provincial explicó el trasfondo de la situación y el impacto que sufrió el predio durante este tiempo: «Lamentablemente el Gobierno nacional dejó de financiar, así que la obra quedó paralizada, y ya llevaba prácticamente 3 años. Son viviendas que habían sido vandalizadas y ocupadas en su momento».

«El año pasado los incendios de la zona de Alto Comedero afectaron esta parte, se dañó el alumbrado público que ya estaba listo, cableado y lámparas, así que vamos a retomar eso también, ya le corresponde al Gobierno de la Provincia», detalló el mandatario.

Ante la falta de respuestas de Nación ante los reclamos gestionados por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), y amparado en el Decreto N° 5497-ISPTyV-2025, el Ejecutivo provincial decidió afrontar con recursos propios la renegociación contractual con la empresa Paredes Construcciones S.R.L. y el pago de los certificados adeudados. Al respecto, Sadir confirmó la continuidad administrativa del proceso:

«Ya hemos ahora este reiniciado la obra con la empresa que venía trabajando pero que lo había paralizado. Y por otro lado estas viviendas ya habían sido sorteadas, por lo que se va a respetar los adjudicatarios», subrayó Sadir.

En la misma línea, el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez destacó el esfuerzo administrativo, jurídico y técnico que demandó la decisión del mandatario provincial de rescatar una obra abandonada. El funcionario indicó que el objetivo es que «en el término nomás de 3 meses estemos en condiciones de darle la vivienda a esa gente que todavía sigue esperando de hace tiempo que concluya este programa».

Retomaron las obras de 45 viviendas de Alto Comedero: el proyecto

El proyecto comprende 43 viviendas de dos dormitorios y 2 unidades accesibles, todas dotadas de infraestructura completa (redes de agua, cloacas, electricidad, gas natural, alumbrado público, cordón cuneta y veredas con vados para discapacitados).

Tras la firma del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual, las obras se reactivaron el pasado 3 de agosto con un plazo de ejecución de tres meses para su culminación y posterior entrega a las familias que obtuvieron su orden de prelación en el sorteo público de 2022.