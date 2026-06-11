Jujuy lanzó los «Juegos Forja 2026» rumbo a los Juegos Nacionales Evita

La nueva edición de los Juegos Forja inicia con la consigna “El deporte nos forja, Jujuy nos une”, con el objetivo de fomentar la integración social y el crecimiento de los atletas jujeños.

En el Centro Cultural Éxodo Jujeño de San Salvador se llevó a cabo el lanzamiento oficial de los Juegos Forja Jujuy 2026, programa del Gobierno de la Provincia que se impulsa a través de la Secretaría de Deportes como política pública destinada a promover el acceso igualitario al deporte, la participación comunitaria, la integración regional y el fortalecimiento del tejido social a través de la actividad física organizada.

Los Juegos Forja representan la instancia clasificatoria provincial hacia los Juegos Deportivos Nacionales Evita, constituyéndose en uno de los programas deportivos más importantes y convocantes del territorio provincial.

Este programa se desarrolla de manera articulada con municipios, comisiones municipales, federaciones, asociaciones deportivas, instituciones educativas, clubes, organismos de salud y demás actores vinculados al deporte provincial, permitiendo garantizar un esquema federal, inclusivo y participativo.

Convoca a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de toda la provincia en deporte convencional y deporte adaptado, tanto en disciplinas individuales como de conjunto. También incluye competencias destinadas a los adultos mayores.

Seleccionado federal para representar a Jujuy

Luego de la presentación, la jornada contó con la exposición de la plataforma de inscripciones y una capacitación de primer nivel a cargo de Horacio Anselmi, profesor especializado en Alto Rendimiento Deportivo.

En tal sentido, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, expresó que se espera la participación de todos los gestores del deporte de Jujuy para conformar el seleccionado que representará a la provincia en los Juegos Evita.

“Este año existen algunos cambios que vienen asociados a las políticas de Nación. Nosotros siempre trabajando en todo el territorio, nos adaptamos y seguramente vamos a tener un seleccionado bien representativo, bien federal y con mucha identidad”, enfatizó.

A su vez, el funcionario destacó que la intención es contar con un seleccionado integrado por representantes de cada rincón de la provincia para representar a Jujuy en Mar del Plata de la mejor manera.

También resaltó la presencia del profesor Anselmi y del Comité Olímpico Argentino, que jerarquizan la competencia y promueven la capacitación de los atletas.

Sobre las expectativas para conformar el seleccionado, aseguró que “tenemos atletas que hacen un trabajo increíble; el año pasado estuvimos quintos en el medallero y es un orgullo poder ser parte de esta delegación, acompañarlos y seguramente Jujuy va a quedar muy bien representada en Mar del Plata”, concluyó.

El potencial de Jujuy

Por su parte, Anselmi señaló que su disertación se basó en destacar el deporte argentino, identificar potenciales talentos y detallar su propuesta sobre el centro de altura en Purmamarca.

“Siempre es un gusto estar en Jujuy. Por sus características, como la altura, la provincia es un lugar ideal para desarrollar mediofondistas, ciclistas de ruta, levantadores de pesas y deportistas de combate”, detalló.

Finalmente, indicó que es fundamental que los gobiernos apoyen y ejecuten políticas basadas en el deporte.

Cabe indicar que las inscripciones ya están abiertas en: www.juegosforja.online.