Canadá busca prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en las redes sociales

De aprobarse, también responsabilizaría a los sitios web de proteger a los niños del contenido dañino, incluido el ciberacoso.

El gobierno canadiense impulsa un proyecto de ley sobre seguridad digital que busca prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, a menos que las empresas demuestren que pueden garantizar entornos seguros.

La iniciativa presentada por el ministro canadiense de Identidad y Cultura, Marc Miller, es el último intento de los liberales por crear una legislación que aborde los daños en línea, y se suma al esfuerzo global por regular a las redes sociales.

De aprobarse, también responsabilizaría a los sitios web de proteger a los niños del contenido dañino, incluido el ciberacoso, según la emisora CBC y supo la Agencia Noticias Argentinas.

¿Qué contiene el nuevo proyecto de ley de seguridad digital de Canadá?

El proyecto de ley abarca siete categorías de contenido dañino, que incluyen: contenido que victimiza sexualmente a un niño o que revictimiza a un sobreviviente; contenido que incita a los niños a hacerse daño a sí mismos; contenido utilizado para acosar a un niño; contenido que incita a la violencia; contenido que fomenta el odio; terrorismo o contenido extremista violento; imágenes íntimas no consentidas.

Según funcionarios del gobierno en una reunión informativa técnica, la aprobación de la legislación podría tardar un año, indicó el sitio DW.

El proyecto de ley prevé la creación de un nuevo organismo regulador, denominado Comisión de Seguridad Digital de Canadá, para hacer cumplir la nueva legislación y garantizar su cumplimiento.

El organismo regulador también establecería requisitos de seguridad para los chatbots de IA, incluyendo medidas de mitigación de riesgos centradas en los niños.

Las empresas podrían enfrentarse a sanciones del 3% de sus ingresos globales o hasta 10 millones de dólares canadienses (unos 6,2 millones de euros, 7,2 millones de dólares estadounidenses), la cantidad que sea mayor, si no cumplen con la normativa.

Las redes sociales y los chatbots de IA son una fuente de problemas de salud mental para los niños.

La legislación propuesta llega semanas después de que familias afectadas por uno de los peores tiroteos masivos del país, ocurrido en febrero, presentaran demandas contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.

Acusaron a la empresa de saber que el presunto asesino estaba planeando el ataque contra ChatGPT, pero no avisaron a la policía.

“Las plataformas de redes sociales y los chatbots de IA están diseñados para captar la atención. No favorecen un desarrollo infantil saludable y se han convertido en una fuente de ansiedad, aislamiento, depresión y otros problemas de salud mental para muchos jóvenes canadienses”, afirmó Miller.

“Esta legislación proporcionará un entorno más seguro para los jóvenes canadienses y les permitirá conectar en persona, forjar amistades, concentrarse en la escuela y adquirir habilidades prácticas para que puedan prosperar”, concluyó.

La presentación del proyecto de ley canadiense en el parlamento se produce después de que Australia se convirtiera en diciembre en la primera nación del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Brasil e Indonesia también han presentado o anunciado restricciones o requisitos basados en la edad para el acceso de los niños a las redes sociales. Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur estudian o desarrollan enfoques similares. #AgenciaNA