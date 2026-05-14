Jujuy, en alerta por el gas: Industrias advierten subas de hasta 900% para el invierno

Empresas del NOA alertaron por el impacto que tendría el nuevo esquema de abastecimiento de gas impulsado por Nación y advirtieron que podría afectar producción, empleo y competitividad en Jujuy.

La incertidumbre por el abastecimiento de gas para los meses de invierno encendió una fuerte alarma entre las industrias del norte argentino. Empresas azucareras, citrícolas y alimenticias de Jujuy, Tucumán y Salta recibieron una convocatoria de Energía Argentina S.A. (Enarsa) para participar de una subasta destinada a garantizar el suministro durante junio y julio.

Según explicaron fuentes del sector, el mecanismo obliga a competir por el abastecimiento ofreciendo precios vinculados al gas natural licuado (GNL) importado, muy por encima de los valores habituales que pagan las industrias regionales.

La situación generó preocupación en actividades clave para la economía del NOA, donde el gas resulta esencial para sostener procesos productivos vinculados a la molienda de caña de azúcar, la producción de bioetanol y distintas industrias alimenticias.

Desde las uniones industriales de Tucumán y Salta advirtieron que el precio podría incrementarse hasta un 900%, pasando de un promedio cercano a los 3 dólares a más de 27 dólares por millón de BTU. Empresarios de distintos sectores calificaron el escenario como “inviable” por el fuerte impacto que tendría sobre los costos de producción.

La preocupación también escaló al plano político. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó previsibilidad al Gobierno nacional y recordó que el norte argentino enfrenta desde hace años problemas vinculados al abastecimiento energético.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, realizaron gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación junto a representantes de las industrias azucarera y citrícola para analizar alternativas que permitan garantizar el suministro y evitar un fuerte impacto sobre la actividad económica regional.

Desde distintos sectores industriales del NOA remarcaron la necesidad de sostener condiciones que permitan preservar la producción, las fuentes de empleo y la competitividad regional ante un escenario energético que genera creciente preocupación de cara al invierno.

(InfoNegocios)