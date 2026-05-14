Otra vez volvió a pasar: Anoche la empresa Xibi Xibi dejó sin servicio a vecinos de Sargento Cabral

Crece el malestar en uno de los barrios más poblados de la Capital jujeña. Usuarios volvieron a denunciar que las unidades dejan de circular antes de tiempo y reclaman respuestas urgentes de la empresa y del municipio.

San Salvador de Jujuy atraviesa nuevamente un conflicto en materia de transporte urbano. Esta vez, los protagonistas son los vecinos del barrio Sargento Cabral, quienes denuncian que la empresa Xibi Xibi dejó anoche como ya es una costumbre sin servicio a numerosos usuarios, generando serias complicaciones en la vida cotidiana.

De acuerdo a los testimonios que ya casi son normales, el principal problema se registra en horas de la noche, cuando las unidades —especialmente de la línea 40— interrumpen su recorrido antes del horario habitual. La situación deja a trabajadores, estudiantes y familias enteras sin posibilidades de regresar a sus hogares, obligándolos a caminar largas distancias o recurrir a medios de transporte alternativos más costosos.

“Salimos de trabajar y ya no hay colectivos. Nos dejan abandonados”, expresó un vecino del sector, reflejando el enojo generalizado que crece día a día en el barrio.

A esto se suma la inseguridad que existe actualmente en varios sectores del barrio, corriendo peligro especialmente jóvenes, tanto chicas como varones, que salen de estudiar y deben caminar 15 o 20 cuadras para poder llegar a sus domicilios.

Anoche con las aplicaciones con que cuentan en sus celulares pudieron ver que el colectivo que debía prestar servicios hasta las 00 horas mucho antes ya se encontraba fuera de servicios, como se puede observar en la captura realizado por uno de los vecinos mientras esperaba esta unidad a la salida del profesorado donde estudia y se dio con esta situación.

Un problema que se repite

Lejos de tratarse de un hecho aislado, los reclamos se vienen acumulando desde hace meses. Los usuarios aseguran que las irregularidades en el servicio son constantes: frecuencias que no se cumplen, demoras excesivas y recorridos incompletos forman parte de una problemática que parece no encontrar solución.

Además, remarcan que durante las primeras horas del día también se registran inconvenientes, afectando a quienes deben trasladarse a sus lugares de trabajo o estudio.

Falta de control y respuestas

El foco de las críticas no solo apunta a la empresa prestataria, sino también a las autoridades municipales. Los vecinos reclaman mayor control sobre el cumplimiento del servicio y sanciones en caso de incumplimientos.

“La empresa hace lo que quiere y nadie controla”, sostienen, al tiempo que exigen una intervención urgente para garantizar un servicio esencial.

Impacto social

El transporte público es un eje fundamental para la vida urbana, y su deficiencia golpea especialmente a los sectores más vulnerables. En barrios como Sargento Cabral, donde muchos dependen exclusivamente del colectivo, la falta de servicio profundiza las desigualdades y limita el acceso al trabajo, la educación y la salud.

Un reclamo que crece

La situación vuelve a poner en agenda la necesidad de revisar el sistema de transporte urbano en San Salvador de Jujuy, donde los usuarios reclaman un servicio eficiente, regular y acorde a las necesidades de la comunidad.

En este contexto, los usuarios fueron contundentes: aseguran que no son responsables de los costos operativos del sistema y que no pueden ser perjudicados por decisiones empresariales. “Nosotros pagamos el boleto y necesitamos el servicio. No tenemos la culpa de los problemas económicos”, señalaron.

Por lo que volvieron a reclamar que, trabajadores, estudiantes y adultos mayores son algunos de los sectores más afectados por esta situación, que ya lleva varios meses sin solución.

Exigen intervención del municipio

Ante las reiteradas faltas de respuestas, los vecinos también apuntaron al rol del Estado municipal, al que le reclaman mayor control sobre la empresa prestataria y medidas concretas para garantizar el cumplimiento del servicio.