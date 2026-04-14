Jujuy dijo presente en la 57ª Reunión del Parlamento del Norte Grande en Tucumán

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, encabeza la delegación de legisladores provinciales que participa de la 57ª Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se desarrolla los días 13 y 14 de abril en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La comitiva jujeña está integrada por los legisladores Gisel Bravo, Laura Tomé Gámez, Martín Fellner, Claudia Sánchez Cantaberta, Patricia Ríos, Mario Lobo, Noelia Quispe, Noemí Isasmendi, Verónica Valente, Jael Navarro, Luis Paterno, Angélica Castillo, Iván Poncio, Daniela Vélez, Omar Gutiérrez y Alicia Sosa, además del secretario parlamentario Martín Luque.

Durante las jornadas, el trabajo legislativo se organizará en diversas comisiones, entre ellas: Asuntos Constitucionales y Legislación General; Educación, Ciencia y Técnica; Recursos Naturales, Minería y Medio Ambiente; Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; Turismo, Deportes y Cultura; Obras, Infraestructura y Transporte; Género, Mujer, Diversidad e Igualdad; Trabajo, Seguridad Social e Impuestos; Economía, Planificación e Inversión; Salud, Prevención e Inclusión; Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Derechos del Consumidor, Usuarios y Servicios Públicos; y Juventud.

En paralelo, los vicegobernadores y vicegobernadoras de la región llevarán adelante la reunión de la Mesa Ejecutiva del Parlamento en la Honorable Legislatura tucumana.

Conferencia de prensa de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande

En la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán se realizó la conferencia de prensa que habitualmente las autoridades del Parlamento del Norte Grande ofrecen luego de la reunión de la Mesa Ejecutiva.

En la reunión de la Junta Ejecutiva, estuvieron presentes los vicegobernadores CPN Miguel Ángel Acevedo (Tucumán); Teresita Madera (La Rioja), Alberto Bernis (Jujuy) y Antonio Morocco (Salta).

Además, Carmen Delgado (presidenta de la Cámara de Diputados Chaco); Henry Flick (vicepresidente 1° del Senado de Corrientes); Dr. Eduardo Tassano (presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes); Gustavo Valdez (exgobernador y nacional Corrientes); Oscar Herrera Ahuad (exgobernador y actual diputado nacional de Misiones), Felix Ernesto Jerez (senador de Catamarca) y el secretario Parlamentario, Dr. Luis Herrera.

Asimismo, a través de misivas participaron los vicegobernadores de Formosa, Eber Solís; de Corrientes, Pedro Braillard Poccard y el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, ingeniero Sebastián Macias, quienes ratificaron su pertenencia a este espacio de integración regional y las decisiones que tome este cuerpo deliberativo.

En este contexto, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, al dirigir palabras de bienvenida, agradeció la presencia de los parlamentarios y expresó el honor de poder recibirlos y de tenerlos en la provincia, “a todas las voces representativas de las provincias”.

Por su parte, el presidente del Parlamento, el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, expresó su gratitud por la recepción manifestada por parte de las autoridades de la provincia. Adelantó que el día de mañana se entrevistarán con el gobernador provincial Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno. Señaló que ya se encuentran trabajando en las 13 comisiones los parlamentarios “para que los más de 130 proyectos ingresados sean tratados, y una vez que tengan dictamen formen parte del orden del día en la reunión plenaria”.

Señaló que se espera contar con la invaluable presencia de Oscar Herrera Ahuad y de Gustavo Valdés, “para que con su experiencia puedan nutrir de la gestión ejecutiva a este Parlamento del Norte Grande”. Y se espera que en las próximas reuniones de las Mesas Ejecutivas puedan contar con “otros ex mandatarios”.

Agradeció también a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán por la firma de un convenio de colaboración con su representante María Cristina Grunauer de Falú para la Diplomatura en Práctica Legislativa y Derecho Parlamentario, “para que cada una de las Legislaturas pudiera firmar convenios específicos a los fines de que los interesados que forman parte de las cámaras de esas legislaturas puedan acceder a esa diplomatura”.

Además, precisó la importancia de contar con la presencia de Héctor Viñales, presidente de la Federación Económica de Tucumán, quienes llevaron sus inquietudes y preocupaciones por el momento difícil que atraviesa la economía. “Representan un sector muy importante de la actividad privada, y creemos que su visión de los hechos es muy importante para nutrirnos a nosotros y conocer aún más esta realidad, y se comprometieron a hacer llegar un documento para que lo pasemos por el pleno para que los legisladores decidan su aprobación”, dijo Silva Neder.

Adelantó que para el día de mañana se espera la presencia de integrantes de la Unión Industrial de la región para que “nos den su opinión por la realidad por la que están atravesando”.

Las actividades continuarán el martes 14 de abril con una reunión institucional con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en Casa de Gobierno. Posteriormente, a las 10:00, dará inicio la sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande.