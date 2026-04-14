Ataque en el Pacífico deja dos muertos en presunto enfrentamiento con narcotraficantes

Las fuerzas armadas de EE.UU. informaron sobre un ataque a una lancha de narcotraficantes en el Pacífico oriental que dejó dos muertos. La campaña contra el narcotráfico se intensifica en la región.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque el pasado lunes contra una embarcación sospechosa de estar involucrada en el tráfico de drogas en el océano Pacífico oriental, resultando en la muerte de dos personas.

Este ataque se enmarca dentro de una campaña que ha persistido por más de siete meses, enfocada en embarcaciones que, según el gobierno del presidente Donald Trump, operan en las costas de Latinoamérica para el tráfico de drogas. La ofensiva sigue en marcha a pesar de que las fuerzas armadas están simultáneamente comprometidas con operaciones en Irán.

Este es el segundo ataque consecutivo reportado por el Comando Sur de Estados Unidos. El día anterior, se había informado sobre la destrucción de dos embarcaciones, dejando cinco muertos y un sobreviviente, cuya situación actual no ha sido aclarada.

Con el ataque del lunes, el total de muertes en esta campaña asciende a al menos 170 desde su inicio a principios de septiembre, meses antes de la operación de enero que resultó en la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York y ha declarado su inocencia.

El Comando Sur reiteró sus afirmaciones, asegurando que los ataques se dirigen a narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Sin embargo, no se presentó evidencia concreta de que la embarcación atacada estuviera efectivamente transportando drogas. A través de un video publicado en X, se observó una pequeña embarcación seguida de una explosión significativa y humo emergiendo del bote.

El presidente Trump ha caracterizado la situación como un «conflicto armado» contra los cárteles de la droga de Latinoamérica, justificando así los ataques como una medida necesaria para combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis que han costado miles de vidas estadounidenses. Sin embargo, su administración ha proporcionado escasas pruebas que respalden las afirmaciones de que están eliminando a «narcoterroristas».

Trump también hizo alusión a su campaña contra embarcaciones en Latinoamérica mientras formulaba nuevas advertencias contra Irán, coincidiendo con la implementación de un bloqueo a puertos iraníes. «Advertencia: Si alguno de estos barcos se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, usando el mismo sistema de muerte que usamos contra los traficantes de drogas en embarcaciones», publicó Trump en su plataforma Truth Social.

(Cadena3)