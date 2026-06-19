Jujuy celebra el Inti Raymi con ceremonias, festivales y propuestas culturales en toda la provincia

Hasta el 24 de junio, se despliegan ceremonias ancestrales, música y homenajes en distintos puntos de la provincia.

El Inti Raymi marca el pulso de esta edición de con ceremonias ancestrales que se extienden desde Huacalera hasta Rinconada. La agenda cultural combina la celebración del solsticio de invierno con música, teatro, ferias y homenajes en distintos puntos de la provincia.

Así se vive la cultura esta semana en Jujuy

Viernes 19 de junio. La capital concentra una intensa actividad: el Congreso Inti Raymi inicia su charla taller sobre cosmovisión andina en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, El Cabildo ofrece la charla histórica «El Mestizaje en América», y la Mutual Círculo de Oficiales de la Policía celebra su 62° aniversario con una serenata popular. La Iglesia Sagrada Familia de Nazareth suma el ciclo Capillas Musicales a las 20:30 horas, y la Peña El Encuentro presenta shows íntimos de Candu Domínguez y Chio Méndez. En Yuto, el programa «Siempre Jóvenes» lleva DJ y música en vivo a la Plaza Central.

Sábado 20 de junio. La Quiaca conmemora el Día de la Bandera con Tedeum, acto protocolar, desfile cívico-militar-gaucho y el cierre musical de Los Kjarkas en el predio Manka Fiesta. Guerrero celebra el 57° aniversario de su Agrupación Gaucha, y León festeja el cuarto aniversario de la feria «León hace». Maimará vive su primer Encuentro de Corneteros en honor a San Juan Bautista, con presentación de libro incluida. Huacalera es epicentro del Inti Raymi con talleres de tejido y misa andina, ceremonias de la apacheta y del agua, una peña folclórica y el Festival Inti Raymi 2026 desde las 20:00 horas. En la capital, el Teatro Mitre presenta la obra de danza «Latidos Urbanos» y el Teatro El Pasillo combina taller de composición de canciones, teatro y rock en vivo. Rinconada-Santo Domingo da inicio a su propia celebración del Inti Raymi a las 23:00 horas.

Domingo 21 de junio. Rinconada-Santo Domingo recibe los primeros rayos del sol desde las 8:00 horas, mientras Huacalera despliega una secuencia de ceremonias ancestrales —vigilia artística, apertura de la pachamama, salutación al Tata Inti y el Festival del Sol organizado por la Fundación Vientos del Norte— que se extiende hasta el taller de iniciación a Pampamisayoq por la tarde. La Quiaca celebra el Día del Padre con shows en vivo en el Hotel de Turismo, y San Salvador de Jujuy cierra el fin de semana con el unipersonal «Deslices y Desmanes» de Juan Barraza en el Teatro El Pasillo.

Martes 23 de junio. Maimará vive su fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, con desayuno, misa, procesión de antorchas y destrezas gauchas desde las 10:30 horas en el Paraje Cieneguillas.

Miércoles 24 de junio. La semana cierra con dos homenajes: en San Salvador de Jujuy, Casa Macedonio Graz recuerda a Serapio Soria, primer periodista de San Pedro de Jujuy, y en Incahuasi se celebra la tradicional Fogata de San Juan, con misa, música y sabores regionales que reúnen a la comunidad alrededor del fuego.

Esta edición de la agenda semanal confirma a Jujuy como punto de encuentro entre la tradición andina y la producción cultural contemporánea, con el Inti Raymi como hilo conductor de una semana cargada de identidad en las cuatro regiones de la provincia.