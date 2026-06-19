Encontraron un contenedor de granada de fusil en pasarela que conecta los barrios de Campo Verde y Chijra

Por lo que la División Explosivos de la Policía de Jujuy intervino ante el hallazgo de este elemento de dudosa procedencia.

Esta mañana, personal especializado de la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos intervino ante el hallazgo de un elemento de dudosa procedencia localizado en avenida Costanera, a la altura de la pasarela que conecta los barrios Campo Verde y Chijra de esta ciudad.

Tras recibirse la alerta telefónica, se dispuso el inmediato desplazamiento de efectivos especializados, quienes, bajo estrictos protocolos de seguridad y empleando los medios técnicos correspondientes, procedieron al aislamiento preventivo del sector y a la inspección controlada del objeto.

Como resultado de las tareas operativas realizadas, se determinó que el elemento hallado correspondía a un contenedor de granada de fusil antitanque FM MK-3 calibre 40 mm, el cual se encontraba vacío, sin carga explosiva ni componentes activos en su interior.

Posteriormente, se efectuó una exhaustiva inspección en las inmediaciones del lugar, abarcando un radio aproximado de 50 metros, con el objetivo de descartar la presencia de otros elementos de similares características, obteniéndose resultados negativos.

Finalizadas las verificaciones técnicas, se estableció que el objeto no representaba riesgo alguno para la comunidad, dándose por concluida la intervención sin registrarse incidentes ni personas afectadas.

La Dirección General de Bomberos recuerda a la ciudadanía que, ante el hallazgo de objetos sospechosos o de origen desconocido, se debe evitar su manipulación y dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 100 División Explosivos dependiente de la Dirección General de Bomberos.