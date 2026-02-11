Jujuy Básquet tiene hoy una parada complicada ante el puntero Amancay

Jujuy Básquet recibe a Amancay de La Rioja, puntero de la Conferencia Norte, hoy desde las 21:30 horas en el estadio “Federación” por la fecha 23 de La Liga Argentina.

Las acciones serán controladas por Gustavo D´Anna, primer juez, Alejandro Costa, segundo juez, y Román Guantay será el Comisionado Técnico.

Los “Cóndores” llegan entonados después de la buena seguidilla de victorias que cosechó en las últimas presentaciones, Santa Paula de visitante, y en casa ante Bochas Sport Club e Independiente.

Las tres victorias al hilo, depositaron al equipo de Guillermo Tasso en el séptimo lugar con un 54.5 por ciento de efectividad, una buena ubicación teniendo en cuenta que el inicio del año no fue el mejor y de a poco retrocedía puestos en la tabla.

Pero hubo un cambio en los pasajes de cada partido fundamental, primero para trabajar cada defensa, y segundo con esas transiciones rápidas que terminan con cesta en la zona pintada o desde el perímetro.

Creció el juego de Juan Cruz Marini, más allá que poco a poco está tratando de volver a sumar minutos Nicolás Conti, acompañado por Francisco Tarnowyk y el aporte de Andriy Grytsak bajo las tablas, sobre todo en defensa.

Se notó una evolución en el sistema que busca aplicar el técnico de Jujuy Básquet, no obstante le falta madurar, en algunos pasajes un punto de desconcentración lo paga caro, sumado a la poca efectividad de los lanzamientos libres. Puntos que suman y al final podrían hacer diferencias.

Por eso Amancay servirá para ver el nivel de los jujeños, viene con un palmarés de siete victorias consecutivas en igual cantidad de presentaciones, con números altos de algunos de sus jugadores.

Y la idea de los dirigidos por Gabriel Albornoz es justamente afianzar el momento y seguir por la buena senda en una Conferencia Norte que es muy pareja.

Venta de entradas

Hoy desde las 18 horas se pueden adquirir las entradas en boleterías del estadio «Federación» abonando en efectivo, transferencia, débito, crédito, para cualquiera de los sectores asignados.

Como así también comprar de manera online ingresando a la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR.

El costo de la preferencial, parque San Martín y General Paz es de 8 mil pesos, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur, 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos. Como cada partido en casa, Jujuy Básquet espera contar con el masivo acompañamiento del público.