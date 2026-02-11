Inauguraron la sala de matrimonios en el dique Los Alisos

En el mirador del dique Los Alisos quedó habilitado un espacio para dar el “sí, quiero” con una vista impactante en un entorno natural.

Inauguraron la sala de matrimonios al aire libre en el dique Los Alisos. El proyecto fue un esfuerzo conjunto entre el Registro Civil, que aportó el material, la Agencia de los Diques, que cedió el espacio en comodato, y la Secretaría de Infraestructura, que proporcionó la mano de obra.

El lugar lleva el nombre de Estela Agüero, una empleada administrativa que prestó servicio 44 años en el Registro Civil de la Provincia.

Bodas al aire libre en Jujuy.

El director del Registro Civil de Jujuy, Octavio Rivas, expresó la satisfacción por la obra y destacó que “aparte de una sala de matrimonios es un multiespacio, porque cuando no hay casamientos la gente lo utiliza para tomar mate”.

A su vez, indicó que en Jujuy son un éxito las bodas en la Quebrada, dado que visitantes de Buenos Aires y Córdoba suelen elegir ese circuito por sus paisajes. “Ahora, este nuevo espacio podrá ser utilizado por las parejas para celebrar su unión sin ningún tipo de costo adicional y se llevarán unas postales bellas” concluyó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Suárez, señaló que la obra fue articulada en conjunto a través de los arquitectos de la repartición y la empresa para finalizar el proyecto.

En cuanto a los detalles técnicos, mencionó que “el diseño de la obra fue puramente de hormigón y estructuras metálicas, y se espera que los ciudadanos se apropien del lugar”.

A su turno, el titular de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, Andrés Aparicio, mencionó que “es un lugar muy lindo y que tiene una dualidad muy importante: es una sala de matrimonios como también un mirador en Los Alisos”, agregó.

Continuando, señaló que la intención es replicar estos espacios en otros lugares emblemáticos de la provincia, como el dique La Ciénaga.

Por último, llamó a los visitantes a cuidar el espacio y mantenerlo en buenas condiciones.