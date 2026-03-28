Jujuy Básquet terminó la fase regular entre los ocho mejores equipos

Jujuy Básquet cerró la fase regular de La Liga Argentina entre los ocho mejores equipos de la Conferencia Norte. En playoff enfrentará a Villa San Martín y la definición de la serie podrá ser en casa.

Si bien perdió anoche en su visita a Comunicaciones en Mercedes, provincia de Corrientes, 84-68, los «Cóndores» lograron el objetivo de terminar arriba pensando en la reclasificación.

Y en la instancia de los playoffs el rival será Villa San Martín Chaco al mejor de cinco juegos comenzando Jujuy primero de local el 1 y 3 de abril venidero, mientras que el 7 y 9 será en Chaco.

En caso de hacer falta un quinto juego, la definición será en el estadio «Federación» el 12 de abril.

La ilusión sigue intacta, durante toda la fase regular Jujuy Básquet fue protagonista jugando de igual a igual ante cualquier rival y demostrando la jerarquía de un equipo que tiene entre sus filas a muchos jugadores jóvenes, hasta para varios de ellos es su primera Liga Nacional.

Un dato no menor teniendo en cuenta el hambre de gloria que demostraron y sobre todo respondiendo el constante apoyo del «jugador número seis» que cada noche colmó las instalaciones del estadio de avenida España.