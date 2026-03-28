Ganó Gimnasia en el Chaco y es el puntero de la Zona B

Gimnasia y Esgrima le ganó 2 a 1 a Chaco For Ever en el partido que se jugó esta noche en el estadio “Juan Alberto García” en la fecha 7 (Interzonal) de la Primera Nacional 2026.

Aparte de ser el primer triunfo como visitante este resultado lo ubica en el primer puesto de la Zona “B” del torneo. El árbitro del partido entre Chaco For Ever y Gimnasia y Esgrima fue Álvaro Carranza.

Gimnasia y Esgrima logró un importante triunfo como visitante al vencer 2 a 1 a Chaco For Ever, en un partido que dejó buenas sensaciones para el equipo jujeño.

El “Lobo” supo imponerse fuera de casa con eficacia y carácter, sumando tres puntos clave que fortalecen su campaña y lo mantienen competitivo en la tabla. Por su parte, el conjunto chaqueño no pudo sostener el resultado y terminó cediendo ante la presión del visitante.

Fue una victoria trabajada, en un encuentro parejo, donde Gimnasia aprovechó mejor sus oportunidades y mostró solidez en momentos decisivos.

El partido comenzó con intensidad, con ambos equipos buscando imponerse en el mediocampo. Sin embargo, fue el “Lobo” quien logró golpear en los momentos clave, aprovechando sus oportunidades y mostrando mayor claridad en los últimos metros.

Chaco For Ever, empujado por su gente, intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa bien plantada y un rival que supo manejar los tiempos del juego.

En el complemento, el conjunto local salió decidido a buscar el empate y logró descontar, lo que le dio dramatismo al cierre del partido. A pesar de la presión, Gimnasia sostuvo la ventaja con inteligencia y se llevó tres puntos fundamentales de una cancha siempre complicada.

Con este resultado, el equipo jujeño reafirma su buen momento y suma confianza de cara a lo que viene en el torneo. En próxima fecha Gimnasia jugará de local ante Patronato y los chaqueños de visitantes ante Los Andes.

Formaciones:

Chaco For Ever (1): Canuto; Obregón, Barbieri, Valdez, Vega; Carrizo, Romero, Perinciolo, Lucero; Enríquez y Allende. DT: Ricardo Pancaldo.

Gimnasia y Esgrima (2): Lucchetti; Cosaro, Dematei, Endrizzi, Recalde; Palavecino, López, Molina, Solís; Menéndez y Quintana. DT: Matías Módolo.

Goles: Gimnasia y Esgrima; David Gallardo (40′ PT) y Delfor Minervino (34′ ST) para Gimnasia (J); Germán Pacheco (33′ ST) descontó para el local.

Cancha: Resistencia (Chaco).