Jujuy Básquet frenó el buen andar de Amancay de La Rioja

Concentrados, con carácter, Jujuy Básquet se impuso ante Amancay de La Rioja 85-70 y le cortó el buen andar al puntero de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

El encuentro tuvo lugar en el estadio “Federación” y fue controlado por Gustavo D´Anna y Alejandro Costa. Los parciales fueron, primero el local, 24-15, 10-24, 28-17 y 23-14.

El primer cuarto fue a pedir de los “Cóndores”, mostrando un repertorio completo, con buena defensa y transiciones rápidas, con un Roverers, máximo anotador con 18 puntos, que reemplazó en la zona pintada a Grytsak que acusó una molestia física, sumado al aporte de Tarnowyk.

Lo del “Canario” fue regular, pero estuvo lejos de mostrar su mejor repertorio, para colmo en el cierre, sobre la chicharra Roca desde el perímetro puso el 24-15 parcial.

En el segundo chico pasó todo lo contrario, fue lo más flojo de Jujuy Básquet que solamente marcó diez puntos, ante un Amancay que tomó la posta, con buen volumen de juego y mejorando el goleo pasó a ganar 39 a 34.

Pero en el tercer parcial, otra vez los dirigidos por Guillermo Tasso trabajaron el partido, Ibarra con 8 puntos, producto de dos triples y un doble, comenzó a marcar el camino al resto logrando ir al último descanso corto 62-56.

Al final otra vez los “Cóndores” tuvieron presencia ante los riojanos que estuvieron bajos en el goleo, Conti reapareció en todo su esplendor, manejó los tiempos del partido y desde la zona de tres tuvo un par de festejos. El 85-70 terminó reflejando lo que fue el encuentro.

Síntesis

Jujuy Básquet 85: Inicial: Marini (8-2t), Roveres (18), Stehli (10-1t), Ibarra (14-2t), Tarnowyk (13-2t). Ingresaron: Roca (3-1t), Conti (13-4t), Fornes (3-1t), Nesman (3-1t). DT: Guillermo Tasso.

Amancay 70: Inicial: Echevarría, Alonso (17-5t), F. Peralta (2), Osores (14-2t), Underwood (8). Ingresaron: Aragón (5), Lezano, Bernan (5-1t), D. Peralta (11), Araujo (8-2t). DT: José Albornoz.

Parciales: 24-15, 10-24, 28-17 y 23-14.

Progresivo: 24-15, 34-39, 62-56 y 85-70.

Jueces: Gustavo D´Anna y Alejandro Costa.

Comisionado Técnico: Román Guantay.

Estadio: “Federación Jujeña”.