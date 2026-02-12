Alertas amarilla y naranja por tormentas para Jujuy y siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para gran parte del centro y norte del país. Se esperan fenómenos extremos.

La mayor preocupación se centra actualmente en el sudeste de Santa Fe y el centro de Entre Ríos. Estas zonas permanecen bajo alerta naranja, lo que implica la llegada de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Las autoridades solicitan a la población prepararse con antelación y evitar la circulación innecesaria.

Amplia cobertura de alerta amarilla

La inestabilidad se extiende con fuerza hacia el norte, afectando a un total de ocho provincias bajo el nivel de alerta amarilla:

Región Centro: noreste de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Litoral: sudoeste de Corrientes.

Norte y NOA: Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

En estas áreas se prevén posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales.

¿Qué significa cada color?

Para actuar correctamente, es vital distinguir la gravedad de cada notificación emitida por el organismo oficial:

Nivel Rojo – Seguí instrucciones oficiales: escenario de fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel Naranja – Preparate: riesgo de fenómenos peligrosos para la vida y el medio ambiente.

Nivel Amarillo – Informate: posibilidad de daños menores e interrupciones en la rutina.

Nivel Verde – Tranquilidad: no se esperan riesgos meteorológicos.