Jujuy Andino Club de Montaña pone en marcha la 11° edición del Curso de Iniciación al Montañismo

Jujuy Andino Club de Montaña abrirá una nueva edición del Curso de Iniciación al Montañismo (C.I.M.), luego del éxito de los años anteriores.

Será la décima primera edición de esta capacitación, que se extenderá durante tres meses y entregará certificados avalados por la Federación de Andinistas Argentinos.

El curso arrancará el viernes 10 de abril y contará con 14 módulos teóricos y 10 salidas prácticas. Las clases teóricas se dictarán de manera presencial los viernes en el salón del CEDEMS a las 20:30 horas, mientras que las salidas prácticas se realizarán los domingos, con un recorrido progresivo en dificultad, altimetría y duración.

Charla informativa para los interesados

Antes del inicio del curso, el Club brindará una charla informativa el viernes 20 de marzo a las 21 horas en el CEDEMS, ubicado en Balcarce Nº 162. Será una oportunidad para que los interesados despejen dudas, conozcan el programa y puedan inscribirse.

El CIM está dirigido a mayores de 18 años, con o sin experiencia previa en montañismo, que deseen aprender sobre la actividad y adquirir herramientas para moverse en un entorno natural de forma autónoma, segura y responsable. Los cupos son limitados.

Formación completa para montañistas

Los disertantes serán profesionales, instructores y montañistas especializados de Jujuy y Salta.

El curso abarcará temáticas como preparación física, vestimenta y equipo de montaña, nutrición, liderazgo, radio comunicaciones, orientación con GPS, meteorología, mal agudo de montaña, arqueología y geología, entre otras.

Para más información o inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3884874077 o al 3884070199.