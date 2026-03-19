15 operadores turísticos de todo el país descubrieron Jujuy desde las Salinas Grandes

El encuentro se realizó en Pristine Camps, además recorrerá paisajes, gastronomía, vinos de altura y el Tren Solar de la Quebrada.

Desde las Salinas Grandes, en el glamping Pristine Camps —uno de los más destacados de la Argentina—, el secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos, encabezó la bienvenida a 15 operadores turísticos y empresas DMC —Destination Management Companies, compañías especializadas en diseñar y gestionar viajes en un destino específico— que llegaron a conocer la oferta jujeña de primera mano.

La actividad se organiza junto a la AJAVYT, Asociación Jujeña de Agencias de Viajes y Turismo y busca que los operadores vivan en carne propia lo que luego ofrecerán a sus propios clientes. «Van a poder conocer todos nuestros paisajes, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros vinos de altura, nuestro Tren Solar de la Quebrada, para que puedan ofrecerlos a todos los turistas que quieran venir a visitar esta hermosa provincia de Jujuy», destacó Valdecantos.

El recorrido apunta a convertir a los participantes en promotores directos del destino Jujuy en sus mercados de origen.