«Jujuy Alienta a la Selección», el concurso audiovisual que une turismo y Mundial, ya tiene ganadores

Mauro Landa y Gisela Villanueva ganaron el concurso audiovisual con sus obras «Te aliento desde mi Jujuy» y «Tocar el cielo con las manos».

El concurso audiovisual «Jujuy Alienta a la Selección», organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) y el Ministerio de Cultura y Turismo, ya tiene ganadores. Mauro Adrián Landa Salinas, con «Te aliento desde mi Jujuy», y Gisela Villanueva, con «Tocar el cielo con las manos», se impusieron en la convocatoria destinada exclusivamente a realizadores jujeños. Las obras se estrenarán el 1 de junio.

El certamen, impulsado por el IAAJ, repartió un presupuesto total de 10 millones de pesos para financiar la idea ganadora y la producción del material. Las obras se estrenarán a semanas del inicio de la Copa del Mundo.

El concurso audiovisual se diseñó con un doble propósito: contagiar el fervor futbolero desde la identidad local e instalar los paisajes y la cultura jujeña en la vidriera global que ofrece el torneo. Por eso la participación se limitó a talentos de la provincia: la premisa era que Jujuy se mostrara al mundo con mirada propia.

El jurado estuvo integrado por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; la coordinadora de Promoción Nacional e Internacional del Ente de Promoción Turística, María Cecilia Frías; el presidente del IAAJ, Patricio Artero; la directora de Promoción Turística, Melina Ainstein; y la coordinadora de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura, Florencia Cari.

Los títulos de los trabajos seleccionados reflejan la búsqueda del certamen. «Te aliento desde mi Jujuy» enfatiza arraigo y pertenencia. «Tocar el cielo con las manos» juega con la altitud geográfica de la provincia y la ilusión de una Copa del Mundo.

El fallo se resolvió en los días posteriores al 7 de mayo, cuando cerró la convocatoria. Las piezas podrán verse a partir de junio.

Las obras ganadoras del concurso audiovisual del IAAJ se estrenarán el 1 de junio.