Investigan la muerte de 15 vicuñas en la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla

Durante un recorrido de control en Lagunillas de Farallón, el guardaparques detectó 15 cadáveres de vicuñas. La Justicia provincial ya interviene en el caso.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que, durante un recorrido habitual de monitoreo y control en la Reserva Provincial Altoandina de la Chinchilla, el guardaparque detectó 15 vicuñas muertas que habían sido desolladas, en distintos sectores cercanos a Lagunillas de Farallón, en el área limítrofe con Bolivia.

Tras el hallazgo, el guardaparque realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación, mientras que desde el Ministerio se inició un expediente administrativo para acompañar la investigación y efectuar el seguimiento del caso.

Según se pudo constatar en el lugar, varios de los animales habían sido descueradas y algunos ejemplares presentaban caravanas identificatorias colocadas durante los tradicionales chackus comunitarios que se realizan en la región para el manejo sostenible de la especie. A partir de la denuncia radicada, la Justicia provincial inició las actuaciones investigativas para intentar identificar a los responsables de la caza furtiva.

Las vicuñas, una especia protegida

Desde el Ministerio de Ambiente recordaron que la vicuña es una especie protegida y de alto valor ambiental, cultural y económico para las comunidades de la Puna, por lo que este tipo de hechos representa un grave daño a la biodiversidad y al trabajo de conservación que se desarrolla de manera conjunta con pobladores locales e instituciones.