Jueces federales en EE.UU. expresan preocupación por amenazas a su integridad

Durante un foro inusual, jueces federales denunciaron amenazas de muerte y elogiaron las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sobre el aumento de ataques hacia el poder judicial.

Jueces federales denunciaron la recepción de amenazas de muerte, muchas de ellas expresadas con lenguaje ofensivo, durante un foro poco habitual que se llevó a cabo el jueves. En este evento, los magistrados elogiaron los recientes comentarios del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien condenó las críticas personales dirigidas hacia los jueces, subrayando la creciente preocupación por los ataques al poder judicial.

A pesar de que los magistrados decidieron no mencionar por su nombre al expresidente Donald Trump ni a miembros de su administración, que han criticado a jueces que han tomado decisiones en su contra, uno de los panelistas, el juez Mark Norris de Tennessee, reveló que fue nombrado por Trump. Norris compartió una inquietante experiencia personal: recibió entregas de pizza en su residencia, las cuales estaban a nombre de Daniel Anderl, el hijo asesinado de una jueza federal en Nueva Jersey. Este tipo de actos se ha vuelto común, y decenas de jueces han recibido pizzas no solicitadas en sus hogares, muchas veces en honor a Anderl.

El juez Norris destacó que estas amenazas se han vuelto una rutina para los magistrados, lo que resalta un problema de creciente seriedad.

El evento fue organizado por Speak Up for Justice, un grupo no partidista que promueve la independencia del poder judicial. Se trata de una actividad poco común, ya que los jueces suelen limitar sus comentarios a los procedimientos judiciales y a las decisiones escritas. Sin embargo, un número creciente de jueces ha comenzado a manifestar sus preocupaciones sobre las amenazas y ataques personales que enfrentan.

El Servicio de Alguaciles, encargado de la protección de los jueces, reportó un total de 564 amenazas durante el año fiscal que finalizó en septiembre, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior. Roberts había advertido previamente que la crítica personal a los jueces federales es peligrosa y que debe cesar.

Los jueces del panel rechazaron las acusaciones de que sus decisiones reflejan las inclinaciones políticas de los presidentes que los nombraron. La jueza federal de distrito Ana Reyes, quien ejerce en Washington, defendió a sus colegas, afirmando: «Trabajo con otros cuatro jueces que fueron nombrados por el presidente Trump, y son jueces excepcionales». Reyes manifestó su disposición a confiar en ellos para manejar cualquier caso, aunque reconoció que no siempre llegarían a la misma conclusión.

El mes pasado, Reyes había utilizado parte de una audiencia para leer amenazas de muerte recibidas por correo electrónico y redes sociales tras su decisión de bloquear a la administración Trump de eliminar las protecciones migratorias temporales para haitianos. Durante el foro, volvió a compartir esas amenazas.

La jueza Dolly Gee también leyó mensajes que contenían amenazas de muerte dirigidas a su hogar, uno de los cuales llevó a una acusación formal. «Creo que es fundamental que todos alzamos la voz. No son solo los jueces quienes deben hacerlo», afirmó.

Los comentarios de Roberts llegaron dos días después de que Trump calificara a un juez federal que había fallado en su contra como «chiflado, desagradable, corrupto y totalmente fuera de control». Aunque Roberts no mencionó a Trump directamente, sus palabras reflejan una preocupación creciente por el clima hostil hacia el poder judicial.

La jueza Michelle Williams Court destacó que Roberts ha abierto un diálogo sobre estas amenazas, recordando una amenaza que recibió contra sus hijos, lo que la llevó a informar a la escuela. También mencionó un aumento de «amenazas veladas» en documentos judiciales presentados por abogados.

(Cadena3